Diaporama : Funérailles d'Elizabeth II : William et Harry, les frères "ennemis" unis dans ce moment historique

Funérailles d'Elizabeth II : William et Harry : les frères "ennemis" unis dans ce moment historique

Le prince William, prince de Galles et son frère le prince Harry lors de la procession vers l'abbaye de Westminster où se tiennent les funérailles d'Elizabeth II. Les deux hommes se distinguent par leur tenue - Harry ne peut porter d'uniforme militaire car il a renoncé à ses fonctions royales - mais se retrouvent dans leur émotion.

Le roi Charles III d'Angleterre, le prince de Galles William - Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre le 19 septembre 2022. © Alkis Konstantinidis / PA via Bestimage

Le roi Charles III d'Angleterre, la princesse Anne, le prince Andrew, duc d'York, le prince Edward - Procession du cercueil de la reine Elizabeth II d'Angleterre de Wesminster Hall où il était exposé au public, jusqu'à l'Abbaye de Westminster. Le cercueil est installé sur l'affût du canon, puis tiré par 142 marins de la Royal Navy à l'aide de cordages, dans la plus pure tradition de la monarchie britannique. Cette tradition remonte aux funérailles d'Etat de la reine Victoria en février 1901. Londres, le 19 septembre 2022.

Le roi Charles III d'Angleterre, le prince de Galles William - Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre le 19 septembre 2022. © Alkis Konstantinidis / PA via Bestimage

La princesse Anne, le prince andrew, duc d'York, le prince Edward, le prince William, prince de Galles, le prince Harry - Procession du cercueil de la reine Elizabeth II d'Angleterre de Wesminster Hall où il était exposé au public, jusqu'à l'Abbaye de Westminster. Le cercueil est installé sur l'affût du canon, puis tiré par 142 marins de la Royal Navy à l'aide de cordages, dans la plus pure tradition de la monarchie britannique. Cette tradition remonte aux funérailles d'Etat de la reine Victoria en février 1901. Londres, le 19 septembre 2022.

Le prince Edward, comte de Wessex - Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre le 19 septembre 2022. © Alkis Konstantinidis / PA via Bestimage

Le Prince William, accompagné de son fils George, sa fille Charlotte et sa femme Kate, juste devant Harry et Meghan - Arrivée de la famille royale pour les funérailles d'Elizabeth II en l'abbaye de Westminster le 19 septembre 2022 à Londres.

Le roi Charles III, aîné de la reine Elizabeth II, est suivi par Anne, Andrew et Edward - Arrivée de la famille royale pour les funérailles d'Elizabeth II en l'abbaye de Westminster le 19 septembre 2022 à Londres.

Le prince Edward, comte de Wessex - Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre le 19 septembre 2022. © Alkis Konstantinidis / PA via Bestimage

Harry et Meghan sont placés non loin d'Eugenie et Beatrice d'York - Arrivée de la famille royale pour les funérailles d'Elizabeth II en l'abbaye de Westminster le 19 septembre 2022 à Londres.