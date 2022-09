Diaporama : Joyce Jonathan radieuse face à Elodie Gossuin et Michael Jones pour une folle soirée

1 / 62 Joyce Jonathan radieuse face à Elodie Gossuin et Michael Jones pour une folle soirée

2 / 62 Exclusif - Joyce Jonathan durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

3 / 62 Exclusif - Elodie Gossuin durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

4 / 62 Exclusif - Eric Antoine et Elodie Gossuin avec Christiane Obydol du groupe Zouk Machine durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

5 / 62 Exclusif - La troupe Je Vais t'Aimer durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

6 / 62 Exclusif - Jean Jacques Lafon durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

7 / 62 Exclusif - Joyce Jonathan et Eric Antoine durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

8 / 62 Exclusif - Eric Antoine et Victoria Sio durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

9 / 62 Exclusif - Joyce Jonathan durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

10 / 62 Exclusif - William Picard du groupe Tenue de Soirée et l'une des finalistes durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

11 / 62 Exclusif - Eric Antoine et Elodie Gossuin et Michael Jones avec le gagnant de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

12 / 62 Exclusif - Eric Antoine et Elodie Gossuin durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

13 / 62 Exclusif - Eric Antoine et Elodie Gossuin et les 5 derniers candidats durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage

14 / 62 Exclusif - Eric Antoine et Elodie Gossuin et les 5 derniers candidats durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © Purepeople BestImage, Bruno Bebert

15 / 62 Exclusif - Eric Antoine et Elodie Gossuin avec Christiane Obydol du groupe Zouk Machine durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

16 / 62 Exclusif - La troupe Je Vais t'Aimer durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

17 / 62 Exclusif - Eric Antoine et Victoria Sio durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Victoria Sio

18 / 62 Exclusif - Jean Pierre Mader durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

19 / 62 Exclusif - Jean Pierre Mader durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022.© Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

20 / 62 Exclusif - Illustration durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

21 / 62 Exclusif - Illustration durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

22 / 62 Exclusif - Eric Antoine durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022.© Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

23 / 62 Exclusif - Le trio Emile et Images durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

24 / 62 Exclusif - Eric Antoine avec le gagnant de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

25 / 62 Exclusif - Eric Antoine durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

26 / 62 Exclusif - William Picard du groupe Tenue de Soirée et l'une des finalistes durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

27 / 62 Exclusif - William Picard du groupe Tenue de Soirée durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

28 / 62 Exclusif - Michael Jones durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

29 / 62 Exclusif - Michael Jones durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

30 / 62 Exclusif - Michael Jones et le gagnant de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

31 / 62 Exclusif - Eric Antoine et Elodie Gossuin avec les deux finalistes de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

32 / 62 Exclusif - Eric Antoine, François Feldman et Joniece Jamison durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

33 / 62 Exclusif - François Feldman et Joniece Jamison durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

34 / 62 Exclusif - François Feldman et Joniece Jamison durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022.© Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

35 / 62 Exclusif - Eric Antoine et Elodie Gossuin durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

36 / 62 Exclusif - Eric Antoine durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

37 / 62 Exclusif - Eric Antoine durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022.© Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

38 / 62 Exclusif - Eric Antoine et Michael Jones durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

39 / 62 Exclusif - Vivien Savage durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

40 / 62 Exclusif - Vivien Savage durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022.© Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

41 / 62 Exclusif - Eric Antoine et Elodie Gossuin durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

42 / 62 Exclusif - La troupe Je Vais t'Aimer durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

43 / 62 Exclusif - La troupe Je Vais t'Aimer durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

44 / 62 Exclusif - Christiane Obydol du groupe Zouk Machine durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

45 / 62 Exclusif - Victoria Sio durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

46 / 62 Exclusif - Victoria Sio durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

47 / 62 Exclusif - Eric Antoine durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

48 / 62 Exclusif - Patrick Hernandez durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

49 / 62 Exclusif - Elodie Gossuin durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022© Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

50 / 62 Exclusif - Bibie durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

51 / 62 Exclusif - Jean Jacques Lafon durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

52 / 62 Exclusif - Jean Pierre Mader durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

53 / 62 Exclusif - Jean Pierre Mader durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

54 / 62 Exclusif - Eric Antoine et Phil Barney durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

55 / 62 Exclusif - Eric Antoine et Elodie Gossuin avec le gagnant de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

56 / 62 Exclusif - Eric Antoine et Elodie Gossuin avec le gagnant de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

57 / 62 Exclusif - Phil Barney durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

58 / 62 Exclusif - Elodie Gossuin durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

59 / 62 Exclusif - Le gagnant de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

60 / 62 Exclusif - Eric Antoine et Elodie Gossuin durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert

61 / 62 Exclusif - Le gagnant de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bruno Bebert