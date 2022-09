Joyce Jonathan radieuse face à Elodie Gossuin et Michael Jones pour une folle soirée

Le Plus Grand Karaoké de France est de retour avec un deuxième numéro, ce jeudi 29 septembre 2022, sur M6. Elodie Gossuin et Eric Antoine sont toujours aux commandes de cette émission tournée dans l'impressionnant théâtre antique d'Orange. En revanche cette fois, les invités ainsi que le public sont différents.

A la suite du succès du premier numéro, M6 va diffuser un inédit consacré aux chansons des années 80. Les deux présentateurs étaient face à 1 000 nouvelles personnes prêtes à expérimenter le dispositif hors norme et complètement inédit du Plus Grand Karaoké de France. Au menu de cette soirée : Les Démons de Minuit avec Emile & Images, Les Lacs du Connemara avec la troupe de la comédie musicale Je vais t'aimer, Macumba avec Jean-Pierre Mader, Tout doucement avec Bibie, ou Born to be alive avec Patrick Hernandez. Il sera donc difficile pour les téléspectateurs de ne pas chanter devant leur télévision.

Joyce Jonathan, sublime en jean et petit haut blanc, Willam Picard du groupe Tenue de soirée, Christiane Obydol du groupe Zouk Machine, Victoria Sio, Michael Jones (chargé de sélectionner la personne qui aurait le Pass VIP), Phil Barney, Jean-Jacques Lafon, Vivien Savage, François Feldman et Joniece Jamison seront aussi de la partie. Les 1 000 candidats venus de toute la France étaient équipés d'un système composé d'un casque et d'un micro qui permettait à chacun de chanter et de s'entendre en même temps que l'artiste présent face à eux sur scène. Ils avaient bien entendu les paroles disponibles sur leur mobile ou sur l'écran projeté dans le théâtre. En coulisses, un jury d'experts, composé de professeurs de chant, musiciens ou encore coachs vocaux, les écoutaient et avaient pour mission de sélectionner les meilleurs d'entre eux au fur et à mesure. La compétition se déroulait en 4 rounds et dès la première étape, la moitié était déjà éliminée. Qui l'a l'emporté ? La réponse ce soir sur M6, à partir de 21h10.