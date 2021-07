Diaporama Kylie Jenner : Deux anciennes employées dévoilent leurs "horribles" conditions de travail

1 / 13 Kylie Jenner : Deux anciennes employées dévoilent leurs "horribles" conditions de travail

2 / 13 Kylie Jenner - La famille Kardashian/Jenner revient sur quelques moments clés de l'émission "Keeping Up With The Kardashian" dans une interview.

3 / 13 Travis Scott, Kylie Jenner et leur fille Stormi arrivent à la 72ème édition Parsons Benefit où Travis Scott va être récompensé au Pier 17 dans le Seaport District à New York, le 15 juin 2021.

4 / 13 Khloe Kardashian, Kylie Jenner - La famille Kardashian/Jenner revient sur quelques moments clés de l'émission "Keeping Up With The Kardashian" dans une interview. Le 15 juin 2021

Keeping Up With The Kardashians reunion -

5 / 13 Travis Scott, Kylie Jenner et leur fille Stormi arrivent à la 72ème édition Parsons Benefit où Travis Scott va être récompensé au Pier 17 dans le Seaport District à New York, le 15 juin 2021.

6 / 13 Kylie Jenner - La famille Kardashian à la sortie du restaurant "Craig"s" à Los Angeles, le 4 juin 2021.





7 / 13 Kylie Jenner - Arrivée des people au restaurant Craig's après la soirée de lancement de la nouvelle marque de tequila de Kendall Jenner au restaurant "The Nice Guy" à Los Angeles, le 21 mai 2021.





8 / 13 Kylie Jenner, Khloe Kardashian - Arrivée des people à la soirée de lancement de la nouvelle marque de tequila de K. Jenner 818 au restaurant "The Nice Guy" à Los Angeles, le 21 mai 2021.





9 / 13 Kylie Jenner apparaît dans les coulisses du clip "Wap" de Cardi B dans l'émission "L'incroyable Famille Kardashian". Le 26 mars 2021 © E! / JLPPA/Bestimage





10 / 13 Kylie Jenner apparaît dans les coulisses du clip "Wap" de Cardi B dans l'émission "L'incroyable Famille Kardashian". Le 26 mars 2021 © E! / JLPPA/Bestimage





11 / 13 Kylie Jenner, sexy toute de rouge vêtue, arrive au club Nice Guys à West Hollywood, pour la soirée de lancement du nouvel album de J.Bieber. Le 25 mars 2021

12 / 13 Kylie et Kendall Jenner tournent une séquence "Get Ready With Me" dans laquelle elle boivent de la Tequila et se maquillent avec la gamme de cosmétiques "Kylie Cosmetics". Los Angeles. Le 17 mars 2021.