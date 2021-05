Diaporama La princesse Charlotte a 6 ans : c'est le portrait craché de William sur un nouveau portrait

Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge et la princesse Charlotte - La famille royale d'Angleterre au palais de Buckingham pour assister à la parade "Trooping The Colour" à Londres.

Info - La princesse Charlotte de Cambridge fête ses 5 ans - Theodora Williams, la fille de Robbie Williams - Sorties après la cérémonie de mariage de la princesse Eugenie d'York et Jack Brooksbank en la chapelle Saint-George au château de Windsor le 12 octobre 2018.

Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge et sa fille la princesse Charlotte de Cambridge - Le couple princier d'Angleterre et leurs enfants à leur arrivée à l'aéroport de Berlin-Tegel à Berlin, le 19 juillet 2017, lors de leur visite officielle de 3 jours en Allemagne.

Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge et sa fille la princesse Charlotte de Cambridge en visite à l'usine Airbus à Hambourg, le 21 juillet 2017, avant de prendre leur avion à la fin de leur visite officielle en Allemagne.

Info - La princesse Charlotte de Cambridge fête ses 5 ans - Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge et la princesse Charlotte - La famille royale d'Angleterre au palais de Buckingham pour assister à la parade "Trooping The Colour" à Londres le 17 juin 2017.

Info - La princesse Charlotte de Cambridge fête ses 5 ans - Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, accompagnent le prince George et la princesse Charlotte pour leur rentrée scolaire à l'école Thomas's Battersea à Londres, Royaume Uni, le 5 septembre 2019

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019.

La princesse Charlotte de Cambridge - Sorties après la cérémonie de mariage de la princesse Eugenie d'York et Jack Brooksbank en la chapelle Saint-George au château de Windsor le 12 octobre 2018.

11 / 18

Info - Le prince William, duc de Cambridge et Kate Middleton, duchesse de Cambridge fêtent leur 10 ans de mariage le 29 avril - Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, avec leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ont assisté à un spectacle donné en l'honneur des personnes qui ont été mobilisées pendant la pandémie au Palladium à Londres, Royaume Uni, le 11 décembre 2020.