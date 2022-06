Diaporama : Laure Manaudou et Jérémy Frérot en larmes face à Denitsa Ikonomova dans La Chanson secrète

1 / 65 Laure Manaudou et Jérémy Frérot en larmes face à Denitsa Ikonomova dans La Chanson secrète

2 / 65 Exclusif - Laure Manaudou et son mari Jérémy Frérot - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris © Cyril Moreau / Bestimage





3 / 65 Exclusif - Denitsa Ikonomova - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage





4 / 65 Exclusif - Jean-François Piège - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage





5 / 65 Exclusif - Christophe Beaugrand - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage





6 / 65 Exclusif - Eric Antoine, Nikos Aliagas - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 18 janvier 2022 © Cyril Moreau / Bestimage





7 / 65 Exclusif - La chanteuse Zaz (Isabelle Geffroy), Nikos Aliagas - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. © Jacovides-Moreau / Bestimage





8 / 65 Exclusif - Florent Peyre - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage





9 / 65 Exclusif - Jean-François Piège, Nikos Aliagas - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. © Jacovides-Moreau / Bestimage





10 / 65 Exclusif - Denitsa Ikonomova - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage





11 / 65 Exclusif - Christophe Beaugrand - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage





12 / 65 Exclusif - Denitsa Ikonomova - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022© Jacovides-Moreau / Bestimage





13 / 65 Exclusif - Nikos Aliagas - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage





14 / 65 Exclusif - La chanteuse Zaz (Isabelle Geffroy) - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 A© Jacovides-Moreau / Bestimage





15 / 65 Exclusif - Nikos Aliagas - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 18 janvier 2022 © Cyril Moreau / Bestimage





16 / 65 Exclusif - Jean-François Piège - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage





17 / 65 Exclusif - Nikos Aliagas - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage





18 / 65 Exclusif - Christophe Beaugrand - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage





19 / 65 Exclusif - Jean-François Piège - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022© Jacovides-Moreau / Bestimage





20 / 65 Exclusif - Denitsa Ikonomova - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage





21 / 65 Exclusif - Eric Antoine - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 18 janvier 2022 © Cyril Moreau / Bestimage





22 / 65 Exclusif - Laure Manaudou et son mari Jérémy Frérot - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 18 janvier 2022 © Cyril Moreau / Bestimage





23 / 65 Exclusif - La chanteuse Zaz (Isabelle Geffroy) - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage





24 / 65 Exclusif - Florent Peyre - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage





25 / 65 Exclusif - No Tabloids - La chanteuse Zaz (Isabelle Geffroy) - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage





26 / 65 Exclusif - Jean-François Piège, Nikos Aliagas - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage





27 / 65 Exclusif - Florent Peyre - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage





28 / 65 Exclusif - La chanteuse Zaz (Isabelle Geffroy) - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage





29 / 65 Exclusif - La chanteuse Zaz (Isabelle Geffroy) - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage





30 / 65 Exclusif - Jérémy Frérot, Laure Manaudou - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 18 janvier 2022 © Cyril Moreau / Bestimage





31 / 65 Exclusif - Eric Antoine, Nikos Aliagas - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 18 janvier 2022 © Cyril Moreau / Bestimage





32 / 65 Exclusif - No Tabloids - Laure Manaudou et son mari Jérémy Frérot - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 18 janvier 2022 Après le succès des précédentes éditions, « LA CHANSON SECRETE », présentée par N.Aliagas et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 8 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l’émotion… Et des émotions fortes pour l’artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d’invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d’intimité musicale rare. Dans ce nouveau numéro, un couple rare en télévision, un chef étoilé, un invité piégé venu pour répéter une surprise à un autre guest sans s'attendre à être lui-même invité dans le fauteuil, des participants exceptionnels tels que le frère d'un guest pour la première fois en France... © Cyril Moreau / Bestimage

Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse

33 / 65 Exclusif - Florent Peyre - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage





34 / 65 Exclusif - Christophe Beaugrand - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage





35 / 65 Exclusif - Laure Manaudou et son mari Jérémy Frérot - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. © Cyril Moreau / Bestimage





36 / 65 Exclusif - Denitsa Ikonomova - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage





37 / 65 Exclusif - Denitsa Ikonomova - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage





38 / 65 Exclusif - Jérémy Frérot, Laure Manaudou - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 18 janvier 2022 © Cyril Moreau / Bestimage





39 / 65 Exclusif - Florent Peyre - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage





40 / 65 Exclusif - Denitsa Ikonomova - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage





41 / 65 Exclusif - Jean-François Piège - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage





42 / 65 Exclusif - Christophe Beaugrand - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage





43 / 65 Exclusif - Christophe Beaugrand - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage





44 / 65 Exclusif - Laure Manaudou et son mari Jérémy Frérot - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 18 janvier 2022 © Cyril Moreau / Bestimage





45 / 65 Exclusif - Christophe Beaugrand - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage





46 / 65 Exclusif - Christophe Beaugrand, Nikos Aliagas - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage





47 / 65 Exclusif - Nikos Aliagas - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 18 janvier 2022 © Cyril Moreau / Bestimage





48 / 65 Exclusif - Jérémy Frérot, Laure Manaudou - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. © Cyril Moreau / Bestimage





49 / 65 Exclusif - Eric Antoine - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 18 janvier 2022 © Cyril Moreau / Bestimage





50 / 65 Exclusif - Eric Antoine - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 18 janvier 2022 © Cyril Moreau / Bestimage





51 / 65 Exclusif - Laure Manaudou et son mari Jérémy Frérot - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 18 janvier 2022 © Cyril Moreau / Bestimage





52 / 65 Exclusif - Eric Antoine - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 18 janvier 2022 © Cyril Moreau / Bestimage





53 / 65 Exclusif - Eric Antoine - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 18 janvier 2022 © Cyril Moreau / Bestimage





54 / 65 Exclusif - Laure Manaudou et son mari Jérémy Frérot - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 18 janvier 2022© Cyril Moreau / Bestimage





55 / 65 Exclusif -Laure Manaudou - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 18 janvier 2022© Cyril Moreau / Bestimage





56 / 65 Exclusif - Jérémy Frerot - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 18 janvier 2022 © Cyril Moreau / Bestimage





57 / 65 Exclusif - Laure Manaudou et son mari Jérémy Frérot - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1.© Cyril Moreau / Bestimage





58 / 65 Exclusif - Laure Manaudou et son mari Jérémy Frérot - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1.© Cyril Moreau / Bestimage





59 / 65 Exclusif - Laure Manaudou et son mari Jérémy Frérot - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 18 janvier 2022 © Cyril Moreau / Bestimage





60 / 65 Exclusif - Laure Manaudou et son mari Jérémy Frérot - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 18 janvier 2022 © Cyril Moreau / Bestimage





61 / 65 Exclusif - Laure Manaudou et son mari Jérémy Frérot - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 18 janvier 2022 © Cyril Moreau / Bestimage





62 / 65 Exclusif - No Tabloids - Jérémy Frerot - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 18 janvier 2022 Après le succès des précédentes éditions, « LA CHANSON SECRETE », présentée par N.Aliagas et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 8 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l’émotion… Et des émotions fortes pour l’artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d’invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d’intimité musicale rare. Dans ce nouveau numéro, un couple rare en télévision, un chef étoilé, un invité piégé venu pour répéter une surprise à un autre guest sans s'attendre à être lui-même invité dans le fauteuil, des participants exceptionnels tels que le frère d'un guest pour la première fois en France... © Cyril Moreau / Bestimage

Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse

63 / 65 Exclusif - Denitsa Ikonomova - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage





64 / 65 Exclusif - Eric Antoine - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 18 janvier 2022 © Cyril Moreau / Bestimage