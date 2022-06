Laure Manaudou et Jérémy Frérot en larmes face à Denitsa Ikonomova dans La Chanson secrète

C'est une nouvelle soirée pleine de surprises qu'a préparée TF1. La Chanson secrète est de retour avec un nouveau numéro, le onzième. L'émission est toujours présentée par Nikos Aliagas et produit par DMLS TV. Et une fois de plus, les invités prestigieux et l'émotion seront au rendez-vous de ce programme qui réchauffe le coeur.

Laure Manaudou et Jérémy Frérot forment un couple discret. Mais pour La Chanson secrète, c'est en duo qu'ils ont fait le déplacement en janvier dernier pour le tournage. Comme vous pouvez le voir en vous rendant dans le diaporama, ils se sont dévoilés complices et souriants. Mais leur surprise les a aussi beaucoup émus puisqu'ils ont versé quelques larmes après l'avoir découverte. La belle danseuse Denitsa Ikonomova a aussi répondu présente. Et l'émotion l'a également rapidement gagnée. "C'était merveilleux. C'était un moment magique", a-t-elle lancé. Le chef étoilé Jean-François Piège ou l'humoriste, magicien et présentateur Eric Antoine (qui a fait le show lors de la cérémonie de clôture de Monaco le 21 juin) auraient aussi eu bien besoin de mouchoirs.

Nikos Aliagas a par ailleurs pu compter sur la présence de la chanteuse Zaz et de l'humoriste Florent Peyre. Et Christophe Beaugrand s'est fait doublement piéger. Il pensait être sur place pour faire une surprise à l'un de ses proches. Mais comme vous pouvez le découvrir avec la bande annonce ci-dessous, il a vite compris que c'est lui qui allait être surpris. "Des participants exceptionnels tels que le frère d'un guest pour la première fois en France...", précise également TF1 dans un communiqué de presse.