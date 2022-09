Diaporama : Ludivine Sagnier épaules dénudées : magnifique dans des robes asymétriques, elle dévoile son beau bronzage

7 / 16

Ludivine Sagnier - Les célébrités arrivent sur le ponton de l'hôtel Excelsior lors de la 79ème édition du festival international du film de Venise (La Mostra), Italie, le 3 septembre 2022. © SGP/Bestimage

