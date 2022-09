Ludivine Sagnier épaules dénudées : magnifique dans des robes asymétriques, elle dévoile son beau bronzage

La Mostra de Venise bat son plein pour sa 79e édition, présidée cette année par Julianne Moore jusqu'au 10 septembre. Le tapis rouge vénitien n'en finit plus de faire tourner les têtes avec les présences de l'irrésistible Virginie Efira venue présenter Les Enfants des autres ou encore de Penélope Cruz dont le dernier film L'Immensità a bouleversé nombre de festivaliers. Une actrice française a également fait sensation : Ludivine Sagnier. Elle a brillé le 3 septembre lors de la projection d'Argentine 1985, réalisé par Santiago Mitre.

Sur le red carpet de Venise ce samedi, Ludivine Sagnier a misé sur une création Céline, une robe satinée et fendue dont le drapé exquis sublimait sa silhouette et laissait entrevoir son beau bronzage. À 43 ans, elle affiche une allure au top et un superbe visage mutin. La veille, la comédienne s'était inspiré du titre du film présenté, Athéna de son ami Romain Gavras - il fait partie du même collectif Kourtrajmé que Kim Chapiron, l'amoureux de l'actrice - pour choisir sa robe. C'est ainsi qu'elle s'est dévoilée magnifique dans une tenue de la même maison qui lui donnait des allures de déesse grecque. Quand elle a été photographiée en journée sur le ponton de l'hôtel Excelsior, c'était une nouvelle robe asymétrique mais florale qu'elle avait arborée.

Ludivine Sagnier, qui a croisé sur le tapis rouge vénitien sa consoeur Isabelle Huppert, connaît bien la Mostra. En effet, il y a deux ans, l'héroïne de Swimming Pool faisait partie du jury de la manifestation cinéphile de Venise, présidé cette année-là par Cate Blanchett. Le Lion d'or était revenu à Nomadland de Chloe Zhao. Si elle montre sa passion pour le grand écran, elle sait aussi faire sensation sur le petit. Celle qui joue l'amoureuse de Lupin dans le show mené par Omar Sy, fera son retour dans The Serpent Queen.