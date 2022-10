Diaporama : Matthieu Chedid : Cette habitude un peu folle à laquelle il s'astreint... et qui impressionne sa famille !

Matthieu Chedid : Cette habitude un peu folle à laquelle il s'astreint... et qui impressionne sa famille !

M (Matthieu Chedid) et sa soeur la chanteuse Nach (Anna Chedid) - Le chanteur M et la chanteuse Nach lors du premier concert avec du public dans les studios de Radio France avec son orchestre philharmonique. Ce concert sera retransmis le 23 juin sur la chaîne Culture Box du groupe France TV. Le 1er juin 2021 © Veeren / Bestimage © Purepeople BestImage, Veeren

M (Matthieu Chedid) et sa soeur la chanteuse Nach (Anna Chedid) - Le chanteur M et la chanteuse Nach lors du premier concert avec du public dans les studios de Radio France avec son orchestre philharmonique. Ce concert sera retransmis le 23 juin sur la chaîne Culture Box du groupe France TV. Le 1er juin 2021 © Veeren / Bestimage © Purepeople BestImage, Veeren

M (Matthieu Chedid) - Le chanteur M et la chanteuse Nach lors du premier concert avec du public dans les studios de Radio France avec son orchestre philharmonique. Ce concert sera retransmis le 23 juin sur la chaîne Culture Box du groupe France TV. Le 1er juin 2021 © Veeren / Bestimage © Purepeople BestImage, Veeren

M (Matthieu Chedid) - Le chanteur M et la chanteuse Nach lors du premier concert avec du public dans les studios de Radio France avec son orchestre philharmonique. Ce concert sera retransmis le 23 juin sur la chaîne Culture Box du groupe France TV. Le 1er juin 2021 © Veeren / Bestimage © Purepeople BestImage, Veeren

14 / 15