Matthieu Chedid : Cette habitude un peu folle à laquelle il s'astreint... et qui impressionne sa famille !

Actuellement en promotion pour son nouvel album, dans lequel il reprend ses plus grands tubes en piano-voix, Louis Chedid ne peut pas échapper aux questions sur ses enfants, musiciens comme lui. Et notamment sur le plus célèbre des quatre, Matthieu, dit également –M-, dont la carrière est toujours aussi florissante mais qui a commencé à chanter avec lui.

Et il semblerait que cela l'amuse, puisqu'il ne se gêne pas pour livrer de petites anecdotes sur son fils, souvent très discret. En interview pour Voici, il a notamment révélé que celui-ci a adopté une méthode bien particulière pour garder la forme en concert : courir près de 80 kilomètres par semaine ! "Matthieu, c'est un dingue ! Il court quatre ou cinq fois par semaine et, attention, 20 bornes !" explique-t-il en effet, admiratif, avant de se moquer quelque peu : "Quand je pense que lorsqu'il était ado, je le traînais au sport et ça le gavait complètement, il détestait ça !"

Malgré cette petite boutade, il n'existe aucune animosité entre le père et le fils, bien au contraire : invité dans l'émission En Aparté ce jeudi soir, le chanteur qui a commencé sa carrière au début des années 70 a couvert son aîné de compliments. Répétant que c'est "l'un des guitaristes les plus doués" avec qui il a travaillé, il expliqué qu'il était capable de tout jouer parfaitement bien.

Un beau compliment, assorti d'une petite anecdote : son fils ne l'appelle en effet pas "papa"... mais "Luigi" ! Interrogé sur ses surnoms, il a en effet dévoilé que le chanteur lui avait trouvé un petit nom repris par sa femme Emma, au contraire de sa soeur, qui l'appelle régulièrement Loulou. Mais il s'est surtout étendu sur sa famille, son clan : en effet, chez les Chedid, tout le monde est artiste, une "connexion supplémentaire" qui lui plait beaucoup.

Il faut dire qu'en dehors de Matthieu, dont le talent de chanteur et de musicien n'est plus à prouver, Louis Chedid est le père d'Emilie (née en 1970), réalisatrice de clips et de documentaires), de Joseph (dit Selim), chanteur et musicien et d'Anna (dite Nach), également dans la musique ! Et la nouvelle génération n'est pas en reste, puisque Billie (19 ans), la fille ainée de Matthieu Chedid, chante désormais elle aussi avec son père. Les réunions de famille doivent être plutôt joyeuses chez eux !