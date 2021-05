Diaporama Mort du prince Philip : un projet complètement timbré pour lui rendre hommage !

Le prince Philip (Duc d'Edimbourg) lors d'une cérémonie pour le transfert du colonel en chef of the Rifles du Duc à la Duchesse de Cornouailles à Windsor.

La reine Elizabeth II d'Angleterre et le prince Philip, duc d'Edimbourg à Londres. Le 14 juillet 2017.

10 / 15

La reine Elizabeth II d'Angleterre, Kate Middleton, Zara Phillips et Mike Tindall, la princesse Eugenie d'York et son mari Jack Brooksbank, la princesse Beatrice d'York et son mari Edoardo Mapelli Mozzi - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni. Le 17 avril 2021.