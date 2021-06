Diaporama Victoria de Suède en fête : nouvelles photos avec Estelle et Oscar, adorables en mini costumes

La princesse Victoria de Suède célèbre ses 42 ans accompagnée de son mari le prince Daniel de Suède, de leurs enfants Estelle de Suède et Oscar de Suède et de ses parents le roi Carl XVI Gustav de Suède et la reine Silvia de Suède à la Villa Solliden en Suède.

La princesse Victoria de Suède lors d'un cortège à l'occasion de son 40ème anniversaire en assistant à une messe en compagnie de son mari, le prince Daniel et de leurs enfants, la princesse Estelle et le prince Oscar au palais Royal de Stockholm en Suède, le 14 juillet 2017.

La princesse Victoria (en robe H&M) et le prince Daniel de Suède - Arrivées au mariage du prince Carl Philip de Suède et Sofia Hellqvist à la chapelle du palais royal à Stockholm. Le 13 juin 2015

23 / 24

La princesse Victoria, son mari le prince Daniel, leurs enfants le prince Oscar Carl Olof et la princesse Estelle et les parrains et les marraines Oscar Magnuson, le fils Christina de Suède (soeur du roi de Suède), la princesse Madeleine de Suède, le prince Frederik de Danemark, la princesse Mette-Marit de Norvège et Hans Åström (cousin du prince Daniel) posent pour la photo officielle du baptême du prince Oscar Carl Olof de Suède, le fils de la princesse Victoria et du prince Daniel de Suède à la chapelle royale du palais royal à Stockholm, le 27 mai 2016.