Alessandra Sublet en vacances : Moment adorable avec son fils Alphonse

Avant de reprendre les rênes de C'est Canteloup (TF1) - suite au départ de Nikos Aliagas – le 24 septembre 2018, Alessandra Sublet profite amplement de ses vacances. La présentatrice de 41 ans s'est entourée de sa petite famille et a partagé un moment adorable avec son fils Alphonse (4 ans, né de sa relation avec le producteur de cinéma Clément Miserez) sur les réseaux sociaux.

C'est sur son compte Instagram qu'Alessandra Sublet a publié une photo avec son petit bout de chou ce vendredi 10 août 2018. On y voit Alphonse plus enthousiaste que jamais au côté de sa mère avec une paire de lunettes fictive posée sur les yeux afin de ne pas dévoiler entièrement son visage. La femme de Clément Miserez (qu'elle a épousé en 2012), de son côté, apparaît naturelle et épanouie. "J't'aime, j'te mange tout cru", a-t-elle écrit en légende de sa publication.

Alessandra Sublet est également maman d'une petite fille de 6 ans, l'adorable Charlie. Lors d'un entretien avec le magazine ELLE au début du mois, la présentatrice de TF1 s'était confiée sur sa vie de famille. "Ils vont super bien, merci. Magnifiques. Élevés au grain, il faut dire... On s'est installé dans les Yvelines, avec leur papa, ce sont des enfants de la campagne, maintenant. Ils passent d'un jardin à l'autre et vont à l'école du village", avait-elle déclaré.