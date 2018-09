Asia Argento : Excuses inespérées de Rose McGowan... Trop tard !

Asia Argento avait trouvé en Rose McGowan une amie qui comprenait parfaitement ce que lui avait fait subir le producteur déchu Harvey Weinstein. Les deux actrices étaient devenues les visages les plus vus et les personnalités les plus entendues du mouvement #MeToo. Puis l'affaire Jimmy Bennett a éclaté : ce jeune acteur accuse la star italienne de l'avoir contraint à coucher avec lui alors qu'il n'avait que 17 ans. Argento avait d'abord nié avant que des textos incriminants ne soient publiés par le site américain TMZ.com. Dès lors, rien n'allait plus avec Rose McGowan...

Dans le long communiqué de presse qu'elle avait publié à propos de l'affaire Jimmy Bennett : McGowan se montrait impitoyable avec Argento qu'elle accusait de n'avoir rien fait alors que Bennett lui envoyait des photos de lui nu depuis qu'il avait 12 ans. Sauf que cela n'a jamais été le cas. C'est Rain Dove, compagne de Rose, qui avait mal interprété un texto d'Asia. Dove avait reconnu son erreur mais Rose était restée silencieuse, provoquant la colère d'Asia Argento. Quelques jours après l'interview musclée accordée au Daily Mail par l'actrice et réalisatrice italienne, Rose McGowan accepte enfin de revenir sur ses propos : "Dans ma déclaration, je reprochais à Asia de ne pas s'être comportée en adulte responsable qui recevrait des messages sexuellement explicites d'un garçon de 12 ans, ce qui est bien sûr différent si ce dernier a 17 ans et a admis nourrir des fantasmes envers son modèle [Asia Argento avait fait tourné Bennett enfant dans l'un de ses films, NDLR] depuis ses 12 ans. Je regrette profondément de ne pas être revenue sur mon erreur plus tôt et je m'excuse vis-à-vis d'Asia."

Maintenant arrête de faire du mal aux gens, veux-tu Rose ?

Il y a peu, avant son interview au Daily Mail, Asia Argento donnait 24 heures à Rose McGowan pour s'excuser précisément sur ce point, insistant sur le fait que, justement, Rain Dove avait déjà reconnu son erreur. Son appel était resté sans réponse. Argento avait alors annoncé porter plainte pour "tromperie, fraude, coercition et diffamation". Et ces excuses arrivent donc bien tard. Le mal est fait : "Bien que je sois reconnaissante envers Rose McGowan pour ses excuses après ses accusations sans fondement, si elle s'était exprimée plus tôt, j'aurais peut-être pu conserver mon travail dans X Factor [elle a été écartée en raison des accusations de Jimmy Bennett, NDLR] et éviter d'être continuellement accusée de pédophilie, en ligne comme dans mon quotidien, répond Argento sur Twitter. Maintenant reprends le cours de ton existence et arrête de faire du mal aux gens, veux-tu Rose ? Meilleurs voeux."

Asia Argento ne dit pas si elle compte retirer sa plainte. Compte tenu des manipulations sordides de Rain Dove que l'Italienne a dénoncées dans son interview, il est fort probablement que le conflit entre ces trois personnes se poursuivent en présence de leurs avocats...