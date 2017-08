Benjamin Castaldi et sa femme Aurore réunis dans TPMP : "Tout m'amuse avec elle"

Le 23 août prochain, Benjamin Castaldi débarquera sur C8 avec un tout nouveau programme très prometteur, Cash Island. Interrogé par nos confrères de Closer à cette occasion, l'animateur a accepté de parler de sa vie amoureuse auprès de sa femme Aurore Aleman – future chroniqueuse de Touche pas à mon poste ! – mais aussi de ses fistons dont il est si fier.

Concernant sa vie de jeune marié, la star de 47 ans a confié : "On est très heureux. On s'entend très bien. Nous partageons le même passé : elle a aussi une vie avant, des enfants... Et nous avons tous les deux décidé de faire de notre vie une belle histoire." Et d'ajouter à propos de leur future "cohabitation" dans TPMP face à Cyril Hanouna : "On va prêter le flanc à la critique. (...) Tout m'amuse avec ma femme ! Elle a une vraie légitimité pour parler de la télé-réalité : elle a été la casteuse de Secret Story pendant dix ans. Et si nous devions être ensemble autour d'une table, ce serait à nous de ne pas être mielleux et gnangnan à l'antenne !"

Ensuite, à propos de ses fils qui, à l'instar de l'aîné Julien Castaldi qui officie dans le Mad Mag de NRJ12, semblent tous vouloir marcher dans ses pas, "Benji" a commenté : "Je suis très fier de Julien ! Je pense qu'il ne sera pas le seul de mes enfants à faire de la télé. Son petit frère Simon (17 ans) est prêt, et Enzo (13 ans) ne devrait pas déroger à la règle. Il y a eu les frères Bogdanov, il y aura la fratrie Castaldi ! Les chats ne font pas des chiens. Mes enfants traînent sur les plateaux de télévision depuis leur plus jeune âge."

Une interview à retrouver en intégralité dans Closer, actuellement en kiosques.