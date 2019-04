Brie Larson, Natalie Portman, Gwyneth Paltrow : canons à la première d'Avengers

Dans moins de vingt-quatre heures, Avengers: Endgame débarque les écrans du monde entier. Lundi 22 avril 2019, les studios Marvel organisaient une immense avant-première au Convention Center de Los Angeles. Immense parce qu'après vingt-deux films, un série entamée avec Iron Man en 2008, on ne compte plus les héros et super-héros à s'être aligner contre le grand méchant Thanos dans Avengers: Infinity War (2018). Et les héroïnes et guerrières mythiques ne sont pas en reste...

Dernière arrivée et déjà adorée, Brie Larson est Captain Marvel. L'actrice, superbe dans une robe Celine, pourrait bien être la clé de la survie de l'humanité de ce nouvel épisode. À ses côtés, d'autres stars pourrait tirer leur épingle du jeu comme la géniale Walkyrie, découverte dans Thor: Ragnarok (2017), et interprétée par la badass Tessa Thompson. Révélation de Black Panther, l'actrice Danai Gurira incarne la guerrière Okoye. Elle a survi aux événement d'Infinity War et pourrait jouer un grand rôle dans Endgame. Parmi les survivantes, n'oublions Black Window alias Scarlett Johansson, divine en Versace au bras de son compagnon Colin Jost, ou encore Karen Gillan, très attendue dans le rôle torturé de Nebula.

Pour l'avant-première d'Endgame, il fallait bien sûr compter sur Gwyneth Paltrow, infatigable Pepper Potts sans qui Iron Man ne serait pas grand-chose. L'actrice, venue avec son fils Moses (13 ans), portait une veste de smoking G. Label. À ses côtés, Zoe Saldana (Gamora dans Les Gardiens de la Galaxie et fille de Thanos) était superbe en Givenchy. Evangeline Lilly, La Guêpe qui fait équipe avec Ant-Man, est apparue en smoking rouge, tandis qu'Elizabeth Olsen, Wanda Maximoff, portait une robe verte Alexandre Vauthier. Pom Klementieff, la Française de l'aventure qui incarne la décalée Mantis depuis Les Gardiens de la galaxie 2, portait du Chanel. Enfin, Letitia Wight, la petite soeur geek de Black Panther, était étincelante en smoking Armani.

Pour finir, notons la présence pour le moins inattendue de Natalie Portman. Fidèle à la maison Dior, la star a surpris ses fans par son apparition sur le tapis rouge. Complice et compagne de Thor dans les deux premiers films consacrés au dieu asgardien, l'actrice n'était pas au générique du troisième épisode, Ragnarok. Natalie Portman pourrait-elle réintégrer l'univers Marvel ?