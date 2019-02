Brigitte Macron : Sa rubrique repensée s'enrichit de photos rares

Le site de l'Élysée continue de publier l'agenda détaillé de la première dame. Chaque mois, les Français peuvent retrouver les déplacements et les rendez-vous de Brigitte Macron. Cette section consacrée à l'épouse du président, pour plus de "transparence", est enrichie depuis peu de photos : pour janvier, c'est l'occasion de retrouver la première dame en Égypte, lors de la galette des rois du palais, en visite à l'institut Gustave-Roussy à Villejuif avec le président, aux Prix Patrimoine de la Fondation Stéphane Bern pour l'histoire et le patrimoine ou encore en compagnie de Valérie Trierweiler et de Carla Bruni-Sarkozy.

Le 24 janvier, Brigitte Macron recevait en effet à déjeuner les deux anciennes premières dames. Cette rencontre avait pour but "d'échanger sur leurs expériences" mais aussi de saluer le personnel de l'Élysée que Valérie Trierweiler et Carla Bruni-Sarkozy ont fréquenté en leur temps. Les seules images connues de cette rencontre montraient Brigitte Macron en train de raccompagner ses invitées sur le perron de l'Élysée. Le site officiel du palais nous dévoile une première photo prise à l'intérieur. Elle nous montre le trio de premières dames en compagnie de membres du personnel de l'Élysée. On y reconnaît notamment le chef Guillaume Gomez en charge des cuisines du palais.

En février, Brigitte Macron a assisté aux obsèques de Michel Legrand mais elle a aussi rendu hommage au talent singulier d'Olivier Py, notamment directeur du Festival d'Avignon. Le 20, au bras du président Emmanuel Macron, elle a assisté au dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) qui s'est déroulé dans un contexte de recrudescence des actes antisémites. La première dame a également reçu l'actrice Emma Watson à l'Élysée pour évoquer l'égalité femmes-hommes mais aussi découvert en séance spéciale le film Les Invisibles de Louis-Julien Petit en présence du réalisateur.