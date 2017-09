Céline Dion : "Je me sens plus libre... C'est moi le boss !"

À l'approche de la cinquantaine, Céline Dion a opéré une métamorphose inattendue. Si la majorité de ses fans apprécient son changement de look et son attitude décontractée, certains esprits chagrins pointent du doigt ce virage, comme si elle devait porter le deuil de son époux jusqu'à la fin de ses jours... La diva le dit elle-même, elle est "plus libre" que jamais et ne s'en cache pas !

Tenues vestimentaires ultra fashion, numéro de danse très sensuel, premiers pas dans la mode... Rien n'arrête plus Céline Dion ! La diva a récemment assisté au lancement de sa première collection de sacs à main et accessoires en partenariat avec Bugatti, à la boutique Browns de Montréal, et elle a fait des confidences. "J'ai toujours été du genre passionnée mais, après une telle perte [la mort de son mari René Angélil, en janvier 2016, ndlr], j'ai l'impression que j'ai le droit de m'accorder cela... Je me sens vivante. Je peux prendre des risques, foncer, assumer mes choix. Et René m'a donné tellement de force. (...) Je n'ai pas peur d'essayer des choses (...) Je suis très, très heureuse", a-t-elle confié pendant la conférence de presse.

Alors que le prestigieux New York Times était présent à ce lancement et accorde un papier flatteur à la star, Céline Dion leur a aussi fait des confidences. "Je vais bientôt avoir 50 ans et j'ai toujours plus ou moins eu quelqu'un pour m'épauler. Les choses sont différentes maintenant. Pour moi, le changement vient du fait que je dois être forte pour moi-même. Et si je montre cette force, mes enfants seront forts eux aussi", dit-elle. L'interprète d'Encore un soir s'est montrée très solide ces derniers mois, aussi bien personnellement que professionnellement ; elle n'a plus de manager depuis la démission surprise de Aldo Giampaolo. "Je suis plus libre. (...) On me disait toujours quoi faire. René était super protecteur, il m'entourait toujours des meilleures personnes alors je n'avais pas grand-chose à dire ou à faire. (...) C'est simple, maintenant c'est moi le boss !", a-t-elle ajouté pendant la conférence.

Céline Dion reprendra ses concerts à Las Vegas le 19 septembre et prépare son prochain disque en anglais pour l'an prochain.