Estelle Lefébure, Ingrid Chauvin, Maëva Coucke... sublimes pour Séries Mania

Vendredi 22 mars 2019 s'ouvrait la 10e édition du festival Séries Mania. La convention a pris place pour la deuxième fois de son histoire à Lille, où de nombreuses célébrités ont défilé sur le tapis rouge. À commencer par le jury de cette année composé d'Audrey Fleurot, Julianna Marguiles (The Good Wife), la romancière Delphine De Vigan, le réalisateur Thomas Lilti (Hippocrate), Daniel Grou (Viking) et la présidente, Marti Noxon (Unreal).

De nombreuses personnalités ont ainsi défilé sur le tapis rouge, comme Estelle Lefébure,Maëva Coucke (Miss France 2018), Isabel Otero, Emma de Caunes ou encore Frédérique Bel, qui animait la cérémonie d'ouverture. Une flopée d'acteurs venus faire la promotion de leurs séries étaient présents, à l'image d'Ingrid Chauvin, qui cartonne dans Demain nous appartient (TF1), Helena Noguerra, à l'affiche de Au-delà des apparences (France 3) et Claire Keim L'Infidèle (TF1). Un trio d'actrices a attiré l'attention : Julie de Bona, Camille Lou et Audrey Fleurot sont apparues vêtues des costumes de la série Le Bazar de la Charité, qui se déroule à la fin du XIXe siècle. Le feuilleton de huit épisodes sera diffusé prochainement sur TF1.

Des stars américaines avaient fait le déplacement jusqu'à Lille. C'est le cas de Freddie Highmore (The Good Doctor), Anna Paquin (True Blood) et de la productrice Cerise Hallam Larkin. Notons également la présence de François Busnel (La Grande Librairie), la romancière Anne Berest, Odile Vuillemin, la star de Profilage (TF1), l'acteur Hippolyte Girardot, Jérémy Banster, Stanislas Merhar, enfin, Delphine Ernotte et Takis Candilis, dirigeants de France Télévisions.