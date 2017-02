Guillaume Canet : "On m'a beaucoup demandé si j'étais jaloux de Marion"

Avec sa nouvelle réalisation Rock'n'roll, Guillaume Canet clame haut et fort : "Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte." Il parle de son couple, le vrai, qu'il forme avec Marion Cotillard, mais aussi du jeunisme, du show business, des tabloïds et de la société en général. Avec humour et autodérision, il a tourné une comédie réjouissante peuplée de ses proches qui jouent leur vrai rôle - sauf son fils Marcel, 5 ans, évidemment - et de stars telles que Johnny Hallyday. Fier et enthousiaste, il défend avec passion son long métrage et parle ainsi avec sincérité de celle qui fait battre son coeur et qu'il dirige de façon irrésistible dans son film.

Pour Version Femina, Guillaume Canet rebondit à l'une des scènes du film Rock'n'roll, dans laquelle l'acteur et réalisateur est appelé "Monsieur Cotillard". Dans la réalité, cela ne lui est jamais arrivé mais cela l'amusait de jouer avec la façon dont on perçoit le succès de son amoureuse (enceinte de leur deuxième enfant) par rapport au sien : "Des personnes sont parfois passées par moi pour la contacter. On m'a beaucoup demandé si j'étais jaloux d'elle, si j'avais un problème parce qu'elle avait percé aux Etats-Unis. Mais moi, je n'ai jamais eu ce rêve américain. J'ai refusé énormément de films avant Blood Ties, car je ne peux pas me retrouver à mettre en scène un film qu'on me propose un mois avant. (...) Si j'avais vraiment voulu une expérience américaine, on vivrait là-bas et ça arrangerait Marion, même si elle préfère être en France. Et maintenant que notre fils est scolarisé, il est hors de question de partir."

La promotion intensive de Rock'n'roll permet au réalisateur des Petits mouchoirs de remettre les pendules à l'heure sur plusieurs sujets, comme les rumeurs qui ont couru sur son compte avec d'autres actrices, ou sur celui de sa moitié, qui a même été plongée dans le "linge sale" des Brangelina, sans rien avoir demandé.

Rock'n'roll, en salles le 15 février