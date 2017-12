Ingrid Chauvin : "Le fait d'avoir en enfant en bas âge, ça conserve !"

Comédienne au succès qui ne se dément pas, maman heureuse, épouse comblée... Pour la populaire Ingrid Chauvin, tout roule ! Alors qu'elle a fêté ses 44 ans il y a quelques semaines, la star n'a pas peur du temps qui passe et c'est à son fils, Tom, qu'elle le doit.

"Je vois bien que je suis plus près de la phase descendante que le contraire. Heureusement, le fait d'avoir un enfant en bas âge, ça conserve ! Alors, quand j'en aurai deux, je serai encore plus jeune ! En tout cas, j'adorerais avoir la maturité que j'ai aujourd'hui dans le corps d'une femme de 35 ans. Mais le temps passe, et il faut l'accepter. Avec Thierry, on souhaite vieillir ensemble. Après tout ce qu'on a vécu, on est toujours là, solides, main dans la main", a raconté Ingrid Chauvin au magazine France Dimanche.

La comédienne de Demain nous appartient (TF1) et son mari le réalisateur Thierry Peythieu, sont les heureux parents de Tom, né en juin 2016. Le couple, qui a eu l'immense douleur de perdre sa petite Jade en 2014, a récemment relancé son dossier d'adoption, gelé pendant dix mois en raison de l'arrivée de Tom et un enfant pourrait bien les rejoindre pour Noël... Malgré tout, Ingrid Chauvin ne cache pas qu'elle pense encore tout le temps à sa petite fille. "Le sujet est d'ailleurs toujours extrêmement douloureux pour Thierry et moi. Il m'arrive encore de beaucoup pleurer. C'est une étape de notre vie qui restera gravée jusqu'au bout dans nos mémoires", dit-elle.

Thomas Montet