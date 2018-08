Iris Mittenaere, amoureuse, se confesse : "Devenir maman est ma priorité"

Le 31 août prochain, les téléspectateurs de TF1 auront rendez-vous en prime time avec Iris Mittenaere à la coanimation de Ninja Warrior 3 aux côtés de Denis Brogniart et de Christophe Beaugrand (dont elle était invitée au mariage). En amont de cette diffusion, notre ex-Miss France et ex-Miss Univers 2016 a accepté de répondre aux questions de Télé 7 jours... et elle a même parlé bébé !

Tout d'abord, concernant ses premiers pas d'animatrice en prime time sur TF1, la divine petite amie de Kev Adams a expliqué : "Je voulais faire de la télévision sur TF1, parce que c'est là, en décembre 2015, que tout a commencé, avec l'élection de Miss France. On m'a fait passer des tests avec les images des épreuves de Ninja Warrior, des comédiens jouaient les candidats et une foule faisait office de public. Ma spontanéité à dû leur plaire." Et la meilleure amie de Camille Cerf d'ajouter fièrement :"J'ai signé un contrat d'exclusivité avec TF1 sur du long terme."

Dans ce contexte, la jeune femme qui devrait être l'une des futures candidates de Danse avec les stars 9 selon nos confrères de Puremedias.com peut envisager l'avenir assez sereinement... Un avenir qu'elle envisage d'ailleurs avec des enfants ! "Je suis heureuse. J'ai beaucoup de chance, une famille que j'aime et un travail que j'adore... Que demander de plus ? (...) J'aspire à réussir ma vie professionnelle, mais devenir maman est ma priorité. Je n'hésiterai pas à mettre ma carrière entre parenthèses pour faire des bébés. Trois, ce serait bien !", a-t-elle assuré.

Une interview à découvrir en intégralité dans Télé 7 jours, actuellement en kiosque.