Jérémy (Koh-Lanta) déçu : Il s'en prend aux "moutons" qui ont "gâché l'aventure"

Pour Koh-Lanta All Stars, la production a misé sur Alban (Koh-Lanta Johor, saison 14), Candice (Koh-Lanta L'île au Trésor, saison 16), Cassandre (Koh-Lanta Thaïlande, saison 15), Cédric (Koh-Lanta Johor, saison 14), Chantal (Koh-Lanta Johor, saison 14), Clémence (Koh-Lanta L'île des Pins, saison 5), Clémentine (Koh-Lanta Cambodge, saison 17), Dylan (Koh-Lanta Cambodge, saison 17), Javier (Koh-Lanta Malaisie, saison 12), Julie (Koh-Lanta L'île au Trésor, saison 16), Ludovic (Koh-Lanta Vanuatu, saison 6), Pascal (Koh-Lanta Thaïlande, saison 15), Yassin (Koh-Lanta Cambodge, saison 17), Tiffany (Koh-Lanta Fidji, saison 18), Nathalie (Koh-Lanta Caramoan, saison 8), Jérémy (Koh-Lanta L'île au Trésor, saison 16), Olivier (Koh-Lanta Raja Ampat, saison 11) et Raphaële (Koh-Lanta Palau, saison 9).

Et très vite, certains aventuriers comme Pascal et Yassin se sont imposés dans le jeu. D'autres, en revanche, ont préféré suivre les stratégies montées par leurs camarades. Une attitude que Jérémy déplore. Lors de son interview accordée à nos confrères de France Dimanche, le complice de Candice n'a pas hésité à s'en prendre aux "moutons" de l'aventure : "Koh-Lanta me rappelle l'école où il y avait des meneurs - des beaux gosses ou des chefs de bande - et des suiveurs. Je suis donc un peu déçu par cette édition qui, à mon avis, comporte beaucoup trop de 'moutons'. Ça gâche l'aventure ! J'ai la prétention d'être indépendant et peu influençable. C'est peut-être parce que je suis un fils unique. J'ai l'habitude de mener ma vie à ma guise."

Une personnalité qui lui a permis d'aller loin dans l'aventure puisqu'il fait toujours partie des candidats en course.

L'intégralité de l'interview de Jérémy est à retrouver dans le magazine France Dimanche du 4 mai 2018.