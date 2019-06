Kheiron alias CopyComic ? Les accusations de Philippe Lellouche et Sandra Sisley

Sur Instagram, Sandra Sisley aussi est montée au créneau pour soutenir son mari Tomer Sisley. "Bisous @kheiron_ . Identifié. On sait... La bise à @baptistelecaplain également. #bobSwain #LeKarmaVaFaireSonTafCommeDHab", a-t-elle écrit en légende d'une photo de l'artiste. Des accusations très graves contre le réalisateur de Nous trois ou rien, Mauvaises Herbes et du prochain Brutus vs César #1.

Celle-ci vise donc également l'humoriste Baptiste Lecaplain, qui a joué comme Kheiron dans la série Bref, sur Canal+. Notons qu'une archive de BFMTV, datant de 2010 et consacrée aux débuts du jeune humoriste sur scène, ne manque pas de sel puisqu'on entend Gad Elmaleh – particulièrement attaqué par les accusations de plagiat – dire tout le bien qu'il pense de son confrère ! "Il a une énergie, une générosité, un timing, un tempo comique qui ne s'apprend pas. Dans les jeunes qui manquent, je pense que c'est le meilleur de sa génération", disait-il alors...