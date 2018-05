Koh-Lanta : Denis Brogniart et Eddy Guyot, leur "long" entretien évoqué

Eddy Guyot ne s'attendait sûrement pas à être autant au coeur de l'actualité. Alors qu'il devait participer à la saison 19 de Koh Lanta, il a été accusé d'agression sexuelle en pleine nuit par Candide Renard, la fille d'Hervé Renard (sélectionneur de l'équipe de football du Maroc). Adventure Line Productions, la société de production, a immédiatement annoncé l'annulation du tournage de cette édition, qui se déroulait sur les îles Fidji depuis seulement quatre jours. Eddy Guyot a été placé en garde à vue dès son arrivée en France le 14 mai 2018. Il a été entendu dans les locaux du SDPJ de Seine-Saint-Denis avant d'être relâché. Candide Renard, entendue de son côté, a refusé toute confrontation. Lors d'une interview accordée à Closer, le forain de 34 ans s'est confié une nouvelle fois sur l'affaire ce 17 mai 2018.

Il déclare notamment qu'il s'est entretenu avec Denis Brogniart : "Oui, j'ai eu une longue conversation avec lui avant mon retour à Paris. Il m'a expliqué pourquoi ils annulaient le tournage. Quand une nouvelle fois, je lui ai expliqué que je n'avais rien fait, que j'étais innocent, il m'a aussi répondu qu'il n'était pas là pour juger ou prendre parti, mais qu'ils avaient préféré arrêter l'émission au regard des graves accusations."

Le 15 mai dernier, Denis Brogniart s'exprimait enfin sur l'affaire : "Il était impossible de poursuivre ce programme familial de divertissement alors que des accusations graves étaient portées par une candidate envers un de ses coéquipiers. Et je vous dis ça, évidemment, sans prendre position sur les faits." Le présentateur de l'émission de TF1 avait également ajouté qu'il avait été "marqué par cet événement".

Pour rappel, Eddy Guyot a toujours clamé son innocence. "Tous les soirs, j'ai dormi entre un homme et la paroi de la cabane. Candide, elle était plus loin. Quand les cameramen sont revenus dans la nuit pour nous filmer, je me suis réveillé et Candide était à moitié sur moi. Ça a été filmé et ça me disculpe complètement", a-t-il déclaré à nos confrères de Télé Star le 17 mai 2018. Il conteste donc la version de Candide Renard qui affirmait "qu'il l'avait embrassée sur la bouche avant de pratiquer des attouchements sous ses vêtements".

Maître Jérémie Assous (l'avocat d'Eddy Guyot) avait, quant à lui, accusé la production en affirmant que des participants de Koh-Lanta 19 appuyaient la version du forain de 34 ans : "La production a accompagné Candide lors du dépôt de sa plainte. Pourquoi la production n'a-t-elle pas précisé qu'il y avait cinq personnes qui mettaient Eddy hors de cause ? Moi j'en veux beaucoup à la production, c'est la production, le principal responsable. (...) La décision d'arrêter le tournage est totalement irresponsable, prise dans la précipitation et infondée. C'est totalement disproportionné, ça donne une puissance, ça confère une véracité extrêmement forte aux accusations. Ils pouvaient parfaitement sortir les deux participants. (...) Maintenant, à partir du moment où une fille accusera un garçon d'avoir tenté de l'embrasser alors qu'elle n'était pas d'accord, on arrêtera le tournage ? La production se rend compte qu'ils ont fait une énorme erreur et donc ils judiciarisent au maximum l'affaire. C'est eux qui communiquent et qui donnent des informations totalement erronées."

À ce jour, aucune poursuite n'a été retenue contre Eddy Guyot. Le 16 mai dernier, le parquet de Nancy (Meurthe-et-Moselle) a ouvert une information judiciaire et s'est saisi de l'affaire.