Leïla Bekhti : Maman et éperdument amoureuse de Tahar Rahim, elle est comblée

La même année, Leïla Bekhti s'autorisait quelques mots sur Tahar Rahim dans Paris Match, expliquant ce que son amour lui apportait : "Ce n'est pas de partager ma vie avec un acteur qui fait que je prends du recul sur moi, le métier et bien d'autres choses, mais de vivre avec homme comme lui !" L'année suivante, elle révélait, toujours à Paris Match, être prête à fonder une famille avec lui, tout en lui adressant de nouveau de beaux mots d'amour : "Ah ! Tahar. C'est vrai, c'est mon mari. (...) C'est tellement important d'avoir quelqu'un à ses côtés ! Je me vois très bien avec le même homme toute ma vie. Quand c'est bien, c'est bien. Et là, c'est vraiment bien avec Tahar."

Les années passent, mais la passion reste intacte. Pour preuve, les déclarations de l'actrice au magazine Elle en 2014 : "Je ne suis attirée que par mon homme. J'aime les hommes pleins de failles et je suis lucide sur les qualités et défauts du mien. Il n'est pas parfait, mais je suis attirée par tout ce qu'il est", confie-t-elle à l'hebdomadaire français. Et d'ajouter : "Ce mec est l'une des plus belles personnes que je connaisse. Quelqu'un de profondément gentil. On a vécu des choses qui nous permettent de savoir qui nous sommes vraiment. (...) C'est un ami avec un grand A. J'admire sa manière de gérer les choses, sur les plans personnel comme professionnel. Il est passionné, intègre, s'est battu pour devenir comédien sans jamais écraser personne."

Son âme soeur

Dans les pages de Marie Claire, l'héroïne de Jour Polaire raconte que son mari, c'est son âme soeur : "Je suis fière que cette personne soit dans ma vie", "Tahar est une des personnes les plus gentilles que je connaisse. Il n'a pas de vice, il a une belle âme", "Il ne mérite que du bonheur, cet homme"... Autant de témoignages d'admiration et d'amour pour celui qu'elle appelle fièrement son ami et son confident.

"Notre relation a commencé alors qu'on vivait tous les deux un moment difficile, marqué par la perte de proches. Et cela nous a définitivement soudés. J'ai vu qui il était dans l'adversité, je sais qui il est." C'est de façon très romantique, passionnée et touchante que Leïla Bekhti décrit aussi son époux dans le magazine Psychologies.

Pour vivre heureux, vivons cachés ?

Le couple ne se cache pas, mais il tient scrupuleusement à préserver son intimité face aux médias. Leïla et Tahar ne posent d'ailleurs jamais ensemble sur les tapis rouges, même lorsqu'ils sont tous deux invités à une soirée. Dans Biba, Leïla Bekhti expliquait : "Quand je lis une interview de comédien, je n'ai pas envie de savoir avec qui il vit. Je ne parle jamais de ma vie perso. C'est au-delà de la pudeur ; je fais confiance à mon instinct et mon instinct me dit qu'il ne faut pas en parler."

L'une des rares fois où on pouvait les voir ensemble en photos, c'est lors du Festival Lumière à Lyon le 19 octobre 2013, quand La Sortie des usines Lumière, premier film de cinéma de l'Histoire, a été revisité à l'endroit même où il avait été tourné en 1895.