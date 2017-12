Marion Cotillard, Amal Clooney, Beyoncé... Les naissances de 2017

En rose ou en bleu, les people voient la vie différemment depuis qu'un bébé a bouleversé le cours de leur vie en 2017. Pour plusieurs célébrités, c'était même la dose de bonheur à multiplier par deux avec l'arrivée de jumeaux. Amal et George Clooney (avec Ella et Alexander), Beyoncé et Jay-Z (Sir et Rumi) ou encore Madonna (qui a adopté Stella et Esther au Malawi) font tous partie du lot.

Fait exceptionnel qui s'impose dans les records, Cristiano Ronaldo a accueilli pas un, ni deux mais bien trois bébé en moins de douze mois. En juin, la star du ballon rond a officiellement présenté au monde les jumeaux Mateo et Eva, nés par mère porteuse. Puis, en novembre, sa jeune compagne Georgina Rodriguez lui a donné une petite Alana. En somme, pas mal de babysitting en vue pour l'aîné de la famille, Cristiano Jr., 7 ans.

En France et ailleurs...

Chez les Frenchies, Marion Cotillard et Guillaume Canet, Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Léa Salamé, Pierre Niney et Natasha Andrews, Christian Estrosi et Laura Tenoudji, Leïla Bekhti et Tahar Rahim, mais aussi Amélie Mauresmo, Sophie Thalmann, Laure Manaudou et Amel Bent figurent parmi ceux qui ont agrandi la famille ou goûté aux joies des couches pour la première fois.

À l'international, les vedettes du cinéma, de la chanson et de la télévision n'ont pas chômé non plus. Natalie Portman, Ciara, Serena Williams, Bar Refaeli, Kevin Hart, Andy Murray et Rose Byrne sont tous (re)devenus parents. Sans oublier les bébés royaux : Stefano Ercole Carlo, premier enfant de Beatrice Borromeo et Pierre Casiraghi, et Gabriel de Suède, second fils de la princesse Sofia et du prince Carl Philip.

Pour découvrir ou redécouvrir les prénoms des bébés de l'année 2017, c'est dans notre diaporama ci-dessus.