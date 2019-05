Meghan Markle et Harry : leur fils est né le même jour que leur ami acteur

À défaut d'être né le même jour que la reine Elizabeth II, son cousin Louis de Cambridge ou sa cousine Charlotte de Cambridge, tous nés en avril, le premier enfant du prince Harry et de Meghan Markle partagera son anniversaire avec un autre proche de la famille. Ce 6 mai 2019, le petit garçon est né le même jour qu'un certain George Clooney, ami de ses parents qui figure parmi les parrains potentiels.

Ce lundi, en plus fêter cette naissance royale, l'acteur américain a célébré ses 58 ans. Une coïncidence qui pourrait prendre une tout autre dimension si la star de Gravity devient le parrain du bébé ! Proche des Sussex depuis plusieurs années, il a tout du candidat idéal : très engagé d'un point de vue caritatif et humanitaire, il apporterait la touche hollywoodienne qui rappellerait la première vie de Meghan Markle, ancienne actrice originaire de Los Angeles.

En février dernier, le producteur de la série Catch-22 avait pris la défense de la duchesse de Sussex, harcelée par les médias : "C'est une femme enceinte de sept mois et elle a été poursuivie et diffamée de la même façon que Diana l'a été. C'est l'histoire qui se répète. On sait comme ça se termine", aurait alors témoigné au média australien Who. Quant à son éventuel futur rôle de parrain, il aurait rétorqué en toute franchise : "Oh oui, apparemment je vais être le parrain de la famille royale... Non ! Je suis père de jumeaux, j'ai assez de mer** à gérer, littéralement !"

Son épouse, Amal Clooney, a également tout de la marraine rêvée : de nationalité britannique (ainsi que libanaise), élégante, brillante, discrète et elle-même maman de jeunes jumeaux (Ella et Alexander, bientôt 2 ans), l'avocate spécialisée dans les droits de l'humain cumule les atouts. Elle était d'ailleurs présente à la luxueuse baby shower organisée pour Meghan Markle à New York, en février. Lors du mariage royal de mai 2018, George Clooney et sa femme figuraient parmi les invités stars, non loin de David et Victoria Beckham, ou encore Serena William et Elton John. Quelques semaines plus tard, le prince Harry et Meghan Markle avaient été invités à passer quelques jours de vacances dans la luxueuse demeure que possède l'acteur sur le de Côme, en Italie.