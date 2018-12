Nathalie Baye nostalgique : Ce "doux moment" avec Johnny et leur fille Laura

Un tendre moment partagé avec ses fans, ainsi que ceux de Jean-Philippe Smet, loin des bruits de coulisses et piques envoyées dans l'affaire du testament de Johnny. Lorsque le scandale a éclaté, opposant les enfants biologiques du chanteur (David et Laura) au clan de Laeticia Hallyday, Nathalie Baye était sorti de son silence pour soutenir sa fille. "J'apporte toute ma force et mon amour à David et Laura. Je connais Johnny, nous nous sommes aimés. Notre complicité et affection a été présente jusqu'à la fin. Johnny aimait ses enfants, les aînés David et Laura ainsi que Jade et Joy", avait-elle écrit à l'époque, avant d'affirmer que "les aînés étaient les bêtes noires de leur belle-mère". "Johnny en a beaucoup souffert, David et Laura aussi. Il y avait l'apparence, photos familiales à l'appui, mais la réalité était beaucoup moins gracieuse", avait assuré la comédienne dans ce communiqué publié en mars 2018.