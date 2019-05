Quentin Tarantino provoque la colère d'Emmanuelle Seigner

Le compte d'Instagram d'Emmanuelle Seigner lui sert à partager des moments choisis avec ses followers, à faire part de ses coups de coeur, mais également de ses coups de gueule. Premier soutien de son mari, le cinéaste controversé Roman Polanski, l'actrice et chanteuse a posté un message de colère sur le réseau social, à la lumière de la présentation du film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time... in Hollywood. En effet, dans ce long métrage en lice pour la Palme d'or, le cinéaste américain s'attarde sur le destin de Sharon Tate en 1969, femme de Polanski et assassinée alors qu'elle était enceinte par des sbires du gourou Charles Manson. Le traitement de ce drame n'a pas plu à celle qui a épousé le réalisateur du Pianiste en 1989 et a eu deux enfants avec lui, Elvis (21 ans) et Morgane (26 ans).

Emmanuelle Seigner a ainsi écrit en légende d'une photo de Sharon Tate et Roman Polanski : "Comment peut-on se servir de la vie tragique de quelqu'un tout en le piétinant... à méditer (je parle du système qui piétine Roman). Petit ajustement, car je vois que plein de gens ne comprennent pas mon propos. Je ne critique pas le film. Je dis juste que ça ne les dérange pas de faire un film qui parle de Roman et de son histoire tragique et donc de faire du business avec ça, alors que de l'autre côté, ils en ont fait un paria. Et tout cela sans le consulter bien sûr. Que le film soit bien, heureusement, j'ai envie de dire. Mais le concept me dérange."