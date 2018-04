Testament de Johnny Hallyday : Amanda Sthers ne mâche pas ses mots...

En 2012, Johnny Hallyday entreprenait l'écriture d'une nouvelle autobiographie avec l'aide de la talentueuse Amanda Sthers. L'année suivante, Dans tes yeux était publié. Le rockeur et la jeune auteur ont été très proches durant toute l'élaboration de ce projet qui ne manqua pas de faire quelques vagues, autant pour sa profondeur que pour ses pages jugées rudes, notamment sur l'éducation privilégiée de David Hallyday. Alors que la famille Hallyday est divisée entre les aînés – David et Laura Smet – d'un côté et Laeticia Hallyday de l'autre, qu'un nouveau rendez-vous au tribunal est programmé pour le 24 mai, Amanda Sthers s'exprime pour la première fois sur le fond de l'affaire : à savoir la validité du testament américain du rockeur.

Invitée mercredi sur Europe 1, dans l'émission Bonjour la France présentée par Daphné Bürki, la dramaturge et cinéaste est venue présenter son nouveau livre, De l'infidélité (paru chez Plon). Amanda Sthers parle de sa nouvelle vie à Los Angeles avec ses deux enfants, Oscar (14 ans) et Léon (12 ans), dont le père est Patrick Bruel, de qui elle est restée très proche. Pour autant, elle ne partage pas du tout l'inquiétude de son ex-mari pour Laeticia. C'est en tout cas ce qui transparaît de ses propos sur l'affaire du testament de Johnny Hallyday. Quand on lui demande comment elle réagit à l'affaire, Amanda Sthers répond : "Je n'ai justement pas réagi parce que c'est une histoire de famille, qui leur appartient. Mais je pense qu'on ne pas demander aux Français de pleurer quelqu'un et on ne peut pas demander des funérailles nationales [Johnny Hallyday a en réalité eu droit à un hommage populaire, différent de l'hommage national, très protocolaire et dont a récemment bénéficié le gendarme Arnaud Beltrame, NDLR] et ensuite se réfugier derrière la loi californienne. Il faut choisir son pays. C'est entre les mains des juges aujourd'hui, et tout ce que je peux dire à Laura et David, c'est qu'ils ont été aimés et qu'il ne faut pas qu'ils en doutent."

Deux jours après le décès de Johnny Hallyday, le 5 décembre 2017, Amanda Sthers lui rendait un formidable hommage en écrivant ces quelques lignes sur Instagram : "Il est très difficile de témoigner dans l'avalanche de ces déclarations. D'abord parce que je ne sais pas si j'en ai le droit, ensuite parce qu'il y a cette course à celui qui le connaissait le mieux. Je voudrais pouvoir pleurer un ami loin des gens. Mais voilà, cet ami-là n'était pas comme les autres. (...) Il était généreux et voulait être aimé. (...) Je pense de tout mon coeur à sa femme et à ses enfants."