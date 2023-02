"16 ans de partage" : Laure Manaudou annonce le deuil d'un être cher, désarmant hommage

Un décès qu'elle attendait sûrement mais qui l'a sans doute touchée au plus profond d'elle-même : ces derniers jours, Laure Manaudou a vécu la douloureuse épreuve de perdre la petite chienne qui l'accompagnait depuis 16 ans. Un animal, prénommé Canelle, qui l'a donc suivie dans sa carrière de nageuse, mais également pour la naissance de ses trois enfants ces dernières années et qui va manquer à toute la famille.

D'ailleurs, en story, Laure Manaudou n'a pas hésité à lui rendre un bel hommage : "16 ans d'amour, 16 ans de voyage, 16 ans de partage", a-t-elle écrit en légende d'une photo du petit Cavalier King Charles qui s'est envolé. Une triste nouvelle pour la nageuse qui aimait se prendre en photo avec sa chienne et qui semble aimer les animaux, elle qui est engagée pour la préservation de la nature et des animaux.

Pourtant, elle avait vécu une anecdote plutôt insolite avec son petit animal : pendant l'été 2016, la jeune femme et son compagnon Jérémy Frérot avaient reçu un petit mot dans leur boîte aux lettres provenant de leurs voisins, qui affirmaient "vivre un enfer" en raison de la petite Canelle, trop bruyante pendant la nuit et qui aboyait trop. Un message anonyme qui n'avait pas beaucoup plu au chanteur, qui avait dénoncé les moyens employés. Et si l'artiste n'a pas encore réagi à ce décès, il doit cependant être tout aussi touché que sa compagne de cette perte...

Celle-ci doit également se souvenir des nombreux moments où la petite chienne l'a aidée à surmonter les coups durs de sa vie. Et notamment la descente aux enfers de sa carrière de sportive, entre 2007 et 2009, puis sa fin définitive après les Jeux Olympiques de 2012. Des années difficiles pendant lesquelles la jeune femme avait cependant accueilli sa petite Manon, née de son union avec son ex-compagnon Frédérick Bousquet.

On imagine bien qu'à 12 ans, la jeune fille va pouvoir soutenir sa maman mais doit également être très triste. Les deux fils de la sportive, âgés de 5 et 2 ans, et dont le papa est Jérémy Frérot ont eux aussi perdu une compagne de jeu. On souhaite en tout cas bon courage à toute cette petite famille...