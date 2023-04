"C'est devenu impossible" : Virginie Efira et Niels Schneider trop bruyants, les voisins n'en peuvent plus

À les voir aussi amoureux, souriants, ténébreux et épris l'un de l'autre sur les tapis rouges du festival de Cannes ou des César, difficile de penser que Virginie Efira et Niels Schneider sont aussi beaux et angéliques qu'un véritable enfer pour leurs voisins. Le couple partage un appartement dans le 11ème arrondissement parisien que Niels Schneider a volontiers présenté dans le podcast de Géraldine Sarratia pour Le Monde, Le goût de M. Au fil des pièces, décorées de "grandes plantes et de lampes chaudes", la journaliste et l'acteur atterrissent dans le salon où trônent un "vaste et grand canapé vert, une grande table et une table basse" qu'ils ne sont apparemment pas les seuls à avoir vus.

Toujours d'après les confidences du compagnon de Virginie Efira, les amoureux ont un peu trop profité de leur goût prononcé pour les fêtes à la maison. Si la musique trop forte et les bavardages des invités peuvent arriver de temps en temps, chez les Efira-Schneider, une telle situation s'est produite un peu trop régulièrement : "Je suis interdit, a fait savoir Niels Schneider. J'ai reçu plein de lettres des voisins, une pile d'insultes parce que j'avais oublié de les prévenir et là c'est devenu littéralement impossible. Donc dans cet appartement, il n'y aura plus de fêtes, mais on en a bien profité !"

C'est donc au calme que les tourtereaux ont profité des longues soirées d'hiver ces derniers temps, près du poêle installé dans le salon qui rappelle à Niels Schneider des souvenirs de son enfance passée au Canada. Les températures hivernales ne sont certes pas les mêmes en France mais il faut croire que le côté glacial des relations qu'il entretient avec ses voisins ont aussi de quoi le transporter outre-Atlantique.

Dix ans d'écart et l'amour fou

C'est sur le tournage d'Un amour impossible que Virginie Efira et Niels Schneider sont tombés amoureux l'un de l'autre. Etant donné le titre du film, cette rencontre ne présageait rien de tel et pourtant. Depuis 2018, le couple file le parfait amour. Personne n'a oublié le coup de main de Niels à Virginie lors de son accident de chaussures pour une montée des marches du festival de Cannes.

Dix ans les séparent et pourtant rien ne semble pouvoir les séparer. Niels Schneider s'était confié comme jamais sur ce qu'il avait ressenti pour sa chérie au moment du tournage sur le plateau de l'émission Je t'aime etc, présentée par Daphné Bürki à l'époque : "Il y a tellement de choses qui se passent à l'intérieur. Et il y a un décalage avec ce qui se passe réellement. J'étais persuadé qu'on allait avoir une histoire et en même temps, dès que j'étais à côté d'elle, c'était la panique. (...) Quand on était trois par exemple et qu'il y avait une personne qui partait, je me disais 'Han nan, je vais me retrouver seul à côté d'elle.' Toute l'équipe pensait qu'on se détestait." Moralité : ne jamais se fier aux apparences.