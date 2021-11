"Cela n'a pas été filmé..." : La vérité sur l'élimination de Teheiura et Christelle de Koh-Lanta !

Mardi 2 novembre 2021, TF1 diffusait un nouvel épisode de Koh-Lanta, La Légende. Entre l'élimination de Coumba et son "bourreau" Clémence de l'île des bannis, le coup de sang de Claude sur Sam en pleine mer, la formation des binômes puis le départ de Christelle et Teheiura au conseil de la tribu blanche réunifiée, la soirée a été explosive ! Au lendemain de l'épisode, reste un flou autour de l'élimination du duo... En interview pour TV Mag, Christelle s'explique.

Ils devaient être quatre à voter contre Alix. Seuls Sam et Teheiura ont tenu parole. Christelle a voté contre Phil, Jade contre Laurent... "Cela n'aurait rien changé si j'avais voté contre Alix, je serais sortie malgré tout. Mais j'ai voté contre Phil parce que Claude m'avait dit qu'il ferait la même chose, confie l'aventurière. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de briefer Teheiura pour qu'il fasse pareil. Théoriquement, nous n'avons pas le droit de nous parler juste avant un conseil... J'ai compris trop tard ce qui allait se passer."

Et de poursuivre : "Ce que l'on ne voit pas, parce que cela n'a pas été filmé, c'est qu'au dernier moment, Jade est venue me voir pour me demander de voter contre Phil pour la protéger. Nous avions prévu de nous soutenir mutuellement jusqu'au bout mais, sans que je le sache, elle a changé d'alliance à ce moment-là pour se rapprocher de Laurent et de Phil. Comme ce dernier était en binôme avec Alix, elle a décidé de le protéger en ne votant pas contre Alix."

Un revirement de situation pour Jade qui a finalement voté contre Laurent. "Elle savait qu'il n'était pas en danger et elle a fait un vote blanc en quelque sorte, regrette Christelle. J'ai servi de prétexte pour sortir Teheiura. J'ai eu un gros sentiment d'injustice et j'en ai beaucoup voulu à Jade de m'avoir trahie. C'est pour cela que je choisis de donner mon vote noir à Claude plutôt qu'à elle." Mais aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre entre les deux sportives. "Depuis, je me suis expliquée avec elle, nous avons parlé à coeur ouvert et il n'y a plus aucune amertume, nous nous adorons", assure Christelle. On ne peut pas en dire autant de Coumba et Clémence, toujours en froid depuis la fin du tournage...