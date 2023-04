"En pleine ménopause..." : Valérie Damidot cash sur ce qui l'a motivée à perdre plus de 10 kilos

Valérie Damidot se produit actuellement seule en scène avec son spectacle Valérie Damidot s'expose au théâtre du Marais, à Paris. Jusqu'à la fin du mois de juin, elle parlera à son public de son enfance à Argenteuil, ses débuts à la télé, la déco, ou encore des régimes. À ce propos, Valérie Damidot n'avait pourtant jamais semblé être complexée par son physique lorsqu'elle était sur M6 pendant une décennie. Mais comme elle l'a déjà confié à plusieurs reprises, l'animatrice a en réalité été victime de grossophobie. "J'ai souffert de l'image que l'on m'a renvoyée. Les journalistes s'étonnaient que j'anime un prime TV avec un physique de radio. J'ai accepté d'être la dodue de service, car j'ai reçu un immense soutien des téléspectateurs", a-t-elle expliqué dans une nouvelle interview pour Closer, parue ce vendredi 14 avril.

Ce soutien lui a alors permis de faire fi des critiques : "J'ai surtout réalisé que, rester sincère, me montrer telle que j'étais, c'est-à-dire cash, spontanée avec un sacré tempérament, cela faisait du bien aux gens. Cette expérience m'a permis de m'assumer". Depuis plusieurs mois, elle s'efforce néanmoins de perdre du poids grâce Weight Watchers. Mais elle l'assure, cela n'a rien à voir avec son envie de rentrer dans les codes. "Ma taille 48 ne m'a jamais empêchée ni de trouver des fringues ni de plaire ni de m'épanouir. Mais après le confinement, en vue des représentations, j'ai cherché à être au top physiquement... En pleine ménopause avec des problèmes de thyroïde, Weight Watchers s'est avéré la solution. Je fais également du sport, ne me déplace qu'à vélo et suis inscrite à la salle de gym avec ma fille, Roxane", a-t-elle détaillé.

Gamine, je faisais peur à voir

Et depuis qu'elle s'est amincie de 17 kilos, Valérie Damidot remarque une nette différence au quotidien : "Je dois avouer que le regard n'est pas le même lorsqu'on pèse 80 ou 50 kilos". Valérie Damidot sait de quoi elle parle car, lorsqu'elle était plus jeune, elle avait d'après ses dires un physique qui n'avait rien à voir. "J'ai changé de silhouette après la naissance de mes enfants. Gamine, je faisais peur à voir... Au point que les parents avaient transformé ma chambre en buffet à volonté", a-t-elle rapporté à nos confrères.