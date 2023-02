Valérie Damidot au régime, bilan de sa perte de poids radicale : "J'aimerais perdre encore un peu" (EXCLU)

Elle s'est lancée dans deux aventures simultanées. Celle du one-woman show, avec son spectacle Valérie Damidot s'expose, mais aussi dans celle d'un régime sérieux et suivi. Pour être sûre de pouvoir disposer de l'énergie nécessaire sur scène, la présentatrice et humoriste s'est alliée à la marque WeightWatchers, dont elle est devenue l'égérie... et on peut dire que les efforts qu'elle fournit depuis payent. Il y a quelques temps, la maman de Roxane et Norman expliquait avoir perdu une quinzaine de kilos. Mais aujourd'hui ?

Le plus dur c'est de stabiliser

"J'en suis à 17 et je voudrais en perdre encore 4 ou 5, explique-t-elle à Purepeople. En fait, on croit que dans un régime, le plus dur, c'est de maigrir. Mais non. Le plus dur c'est de stabiliser. Maigrir c'est super. Normalement, si tu manges mieux et que tu bouges, tu perds assez vite. Mais tu peux reprendre assez vite. Alors j'aimerais pouvoir perdre encore un peu pour pouvoir être tranquille." En plus de suivre les directives indiquées par WeightWatchers, Valérie Damidot s'est mise à faire du vélo et elle s'est inscrite à la salle de sport pour y pratiquer le yoga, le stretching et la marche sur tapis. "De toute façon il n'y a pas de secret, assure-t-elle. Si tu restes assis sur ton canap à bouffer des chips, en regardant des séries, il y a peu de chances que ton corps s'améliore."

Lui, il s'en fout complètement !

Si elle a décidé de perdre quelques kilos, c'est uniquement pour les biens de son one-woman show. Valérie Damidot a toujours apprécié sa silhouette - elle a, d'ailleurs, bien raison ! - et son partenaire de longue date, Régis Viogeat, ne l'a jamais poussée à se lancer dans une quelconque diète. Bien au contraire. "Lui, il s'en fout complètement, précise-t-elle. Tant que je suis heureuse ! Il m'a aimée avec 20kg de plus, il m'aimera avec 20kg de moins. Il n'a jamais été dans un truc de 'Ouais, t'as un gros cul, c'est pas terrible'. Pas du tout. On est pas là-dedans du tout. Donc il est content parce que je suis contente. Et que je me sens mieux sur scène !"

