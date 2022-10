"Il faut laisser Jean-Jacques Goldman tranquille" : Un célèbre animateur agacé par une question sur le chanteur

"Feel The Love Generation". Ces paroles, issues du tube de Bob Sinclar, retentiront prochainement chez les téléspectateurs de TF1. Le 15 octobre 2022, la première chaîne donnera le coup d'envoi de la nouvelle saison de la Star Academy. Un événement puisque le programme n'était plus à l'antenne depuis 2008. C'est donc un come back très attendu par les fans. En attendant Nikos Aliagas, toujours aux commandes de la Star Ac', a accordé une interview à TV Mag. L'occasion de faire une petite mise au point concernant le papa bien connu de l'un des membres de l'équipe.

C'est avec beaucoup d'émotions que Nikos Aliagas s'apprête à endosser de nouveau son costume de présentateur de la Star Academy. Une saison qui sera une fois de plus tournée dans le mythique château de Dammarie-les-Lys, "une chance" comme il l'a souligné. Pour cette nouvelle édition, la production (Endemol France et DMLS TV) a fait appel à un nouveau corps professoral. Lucie Bernardoni (finaliste face au défunt Grégory Lemarchal en 2004) par exemple a été recrutée pour être répétitrice. Ainsi, elle préparera les 13 candidats en compétition avant un prime.

"On a des talents et des artistes d'aujourd'hui, deux répétitrices et un directeur, Michael Goldman, qui est un des cofondateurs de MyMajorCompany, un découvreur de talents. (...) Son père, Jean-Jacques Goldman, est un artiste et son métier, c'est aussi d'accompagner des artistes. Il est à la fois discret et charismatique. Il n'est pas là pour jouer un personnage devant la caméra. Du coup, son naturel et son intégrité vis-à-vis du spectacle et sa connexion avec ce qu'il est dans la vie peuvent être intéressants", a ajouté Nikos Aliagas. Le journaliste de TV Mag s'est donc demandé si Jean-Jacques Goldman avait regardé le programme à l'époque. Une interrogation qui a, semble-t-il, un peu heurté le présentateur de 53 ans. "Son père est venu à la Star Ac' ! Les gens ne s'en souviennent pas mais Michael Jones nous avait amené Jean-Jacques Goldman pour un titre avec Grégory Lemarchal. La question à ne pas poser est : puisque vous avez le fils, est-ce que vous allez inviter le père ? Ça ne marche pas comme ça. Il faut laisser Jean-Jacques tranquille. S'il a envie de venir, il vient", a-t-il répondu. Le public est prévenu.