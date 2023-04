"Il vous obligeait ?!" : Julia Vignali surprise par une tendre anecdote de tournage sur son mari Kad Merad

C'est la nouvelle comédie très attendue de Dany Boon ! Après Bienvenue chez les Ch'tis, Supercondriaque et La Ch'tite famille, le réalisateur reforme son binôme culte avec Kad Merad dans La vie pour de vrai, en salles dès mercredi 19 avril. Les deux hommes et amis partagent l'affiche avec Charlotte Gainsbourg. Le film raconte les aventures sentimentales de Tridan Lagache, gentil organisateur au Club Med. À 50 ans, il décide de quitter le village de vacances où il est né pour retrouver son amour d'enfance, Violette. Il tombe sur un demi-frère, Louis (Kad Merad), dont il ignorait l'existence. Et pour s'en débarrasser, Louis demande à l'une de ses conquêtes, Roxane (Charlotte Gainsbourg), de se faire passer pour Violette.

Pour en parler, Charlotte Gainsbourg et Dany Boon étaient les invités de Télématin ce lundi 17 avril. Ce fut alors l'occasion pour la comédienne d'évoquer un amour de jeunesse mais aussi pour Dany Boon de faire un clin d'oeil à Julia Vignali en citant le nom de Kad Merad, son mari dans la vie. En effet, le comédien a souhaité partager un drôle de souvenir de tournage. "J'ai même eu Kad chez moi. Il est un peu turbulent (rires). Il était super. C'était mignon car je suis dans l'émission qu'il regardait quand on était en tournage", a-t-il rapporté en parlant de Télématin bien sûr, que l'animatrice présente chaque matin depuis la rentrée 2022. Et pour Julia Vignali de s'étonner avec amusement : "Il vous obligeait à regarder ?". "Bah oui ! C'est drôle. Là je vous vois en 3D. C'est comme si je me levais pour le tournage, et que vous répondiez", a confirmé avec humour Dany Boon.

On faisait une photo avec l'écran

Le 10 avril dernier déjà, dans Quotidien, Dany Boon balançait sur cette obsession qu'avait Kad Merad. "On répétait le matin et le soir. Enfin, le matin, il regardait à 6 heures et demi sa femme à Télématin... Je faisais le petit-déjeuner, il allumait la télé et il me disait : 'viens, viens ! On va faire une photo !' On faisait une photo avec l'écran, au moment où il y avait Thomas Sotto, du coup il fallait refaire la photo", racontait-il à Yann Barthès devant un Kad Merad quelque peu gêné.