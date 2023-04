Kad Merad fou amoureux de Julia Vignali : cette chose qu'il ne peut pas s'empêcher de faire concernant sa belle...

Qui ne connaît pas Kad Merad ? Les Français se souviennent de lui pour son hilarant duo avec Olivier Baroux mais aussi pour ses rôles inoubliables dans divers films humoristiques comme Qui a tué Pamela Rose ? (2003), Iznogoud (2005) ou encore Un ticket pour l'espace (2006). Mais c'est en 2008, avec le cultissime Bienvenue chez les Ch'tis que sa carrière prend un tout autre tournant. Aujourd'hui, près de quinze ans plus tard, la filmographie de Kad Merad est l'une des plus riches de tous les acteurs français. Et s'il est comblé professionnellement parlant, le comédien de 59 ans est tout aussi épanoui dans sa vie privée.

Père d'un garçon prénommé Kalil et né en 2004, Kad Merad a longtemps été marié avec l'écrivaine Emmanuelle Cosso. Ils se sont cependant séparés au bout de 20 ans d'union et ont tous les deux refait leur vie. Depuis 2014, le célèbre acteur est en couple avec l'animatrice Julia Vignali qu'il a secrètement épousé en novembre 2022 et qui est elle-même maman d'un garçon prénommé Luigi et né en 2008 d'une précédente union. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le comédien est fou amoureux de sa femme. Lundi 10 avril 2023, dans l'émission Quotidien, son ami Dany Boon a révélé une anecdote très amusante. Alors que les deux hommes étaient contraints de cohabiter sous le même toit pour le bien d'un tournage, Kad Merad ne pouvait s'empêcher de penser à sa belle. "Il a habité chez moi. Il a économisé l'hôtel et il a vidé ma cave à vin...", a lancé Dany Boon en rigolant. Immédiatement, Kad Merad a tenu à mettre les choses au clair. "Je faisais la cuisine le soir, tranquille, ça va... Et puis, ça a permis quand même de travailler !", a-t-il expliqué d'un ton détaché.

Un rendez-vous immanquable

Mais c'était sans compter sur le côté taquin de Dany Boon, qui s'est ensuite fait un malin plaisir à dévoiler l'obsession de son grand ami. "Oui on répétait le matin et le soir. Enfin, le matin, il regardait à 6 heures et demi sa femme à Télématin...", a-t-il lâché en rigolant.

Depuis le mois d'août 2021, Julia Vignali est en effet aux commandes de Télématin avec son acolyte Thomas Sotto. Un rôle prestigieux qui fait la fierté de son époux. "Je faisais le petit-déjeuner, il allumait la télé et il me disait : 'viens, viens ! On va faire une photo !' On faisait une photo avec l'écran, au moment où il y avait Thomas Sotto, du coup il fallait refaire la photo", a continué de raconter Dany Boon. De quoi embarrasser quelque peu son ami de longue date. "Vous savez tout maintenant !", a lâché Kad Merad avant de préciser sur le ton de l'humour : "Je contrôle et j'analyse..."