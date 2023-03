"J'ai envie de pleurer..." : Camille Lacourt pris de nausées face à une situation scandaleuse

La vie est belle pour Camille Lacourt, mais cela ne l'empêche pas d'avoir de l'empathie pour les autres. L'ancienne star de la natation a connu de gros changements dans sa vie ces dernières années. Longtemps en couple avec l'ancienne Miss France Valérie Bègue, avec laquelle il a eu une petite fille prénommée Jazz, le sportif de 37 ans vit depuis plusieurs années maintenant avec la belle Alice Detollenaere. Ensemble, les deux tourtereaux ont eu un adorable petit garçon, Marius, né en juin 2021 et qui aura donc 2 ans cette année.

Un petit garçon pour lequel Camille Lacourt et sa compagne ont décidé de changer de vie en septembre dernier. Après plusieurs années passées en région parisienne, ils ont fait le choix de déménager du côté de Marseille. "Ce n'était pas facile de déménager pour le Sud, mais on est tellement mieux. Paris avec des enfants, on ne pouvait plus le vivre. Même si Paris reste dans mon coeur et dans mon emploi du temps", avait expliqué Alice Detollenaere pour justifier leur choix. Une nouvelle vie dans la cité phocéenne qui semble parfaitement coller aux aspirations du couple, définitivement heureux de son choix. Malgré toutes ces bonnes nouvelles, l'ancien nageur vient de partager une nouvelle qui l'a particulièrement affecté.

Comment peut-on être aussi stupide ?

Sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 130 000 abonnés, Camille Lacourt a publié le 15 mars dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama), une nouvelle qui le révolte. Du côté de Lyon, un propriétaire va devoir indemniser de 2000 euros deux squatteurs qu'il a expulsé de manière illégale. "En lisant ça, j'ai envie de pleurer...", s'indigne le natif de Narbonne (Aude), visiblement très touché par cette information. "Comment peut-on être aussi stupide ?", poursuit-il en ajoutant une série d'emojis, dont un qui vomit, pour signifier tout le dégoût qu'il a pour cette décision de justice. Visiblement du côté du propriétaire dans cette affaire, Camille Lacourt n'a pas du tout compris la décision du tribunal judiciaire et il a décidé de le faire savoir.

Concerné par l'actualité en France, le père du petit Marius n'a pas hésité à partager sa colère et son indignation après avoir lu cette nouvelle.