"J'ai évité les nounous" : Comment Benoît Magimel et Juliette Binoche ont géré leur vie difficile de parents d'Hannah

Vendredi dernier, Benoît Magimel est devenu la première personne à remporter le César du meilleur acteur pour la deuxième fois d'affilée, pour son rôle dans Pacifiction - Tourment sur les îles. Une cérémonie à laquelle il s'était rendu bras dessus bras dessous avec son épouse Margot Pelletier, renversante dans un décolleté XXL. Avant de croiser la route de cette jolie blonde, avec qui il file le parfait amour, il a été en couple avec la comédienne Nikita Lespinasse.

Mais en 1998, il rencontre Juliette Binoche sur le tournage des Enfants du Siècle. Ensemble, ils ont eu une fille, qui est désormais âgée de 23 ans et se prénomme Hannah. Le couple se sépare en 2003.



Une jeune femme, que le couple a dû éduquer en composant avec leur notoriété. Un sujet sur lequel il s'est exprimé dans les colonnes de Paris Match, dans le dernier numéro du magazine paru ce jeudi 2 mars 2023 dans les kiosques : "Il y a vingt ans, les projecteurs étaient surtout braqués sur Juliette Binoche. C'était plus simple pour moi. Il m'est arrivé de refuser un film si elle était engagée au même moment afin que l'un de nous reste auprès de notre fille. J'ai évité les nounous, j'ai essayé d'être dans la normalité... Parce que l'absence ne se remplace pas. D'autant plus que tout le monde vous parle de l'absent !".

Être un père avant un acteur connu

L'absence, un mot auquel l'acteur ne veut définitivement pas être associé lorsque son rôle de père est évoqué, lui qui est également le papa de Djinina, née de sa précédente relation avec l'actrice Nikita Lespinasse : "Quand on est absent, on parle de vous en permanence. Et moi, je veux être pour elles un père avant d'être un acteur connu, les mêler le moins possible aux événements et à leur retentissement. Être un père ou une mère aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus difficile".



Mais avant d'être un papa, Benoît Magimel était un enfant, qui lui aussi avait un père. Une personne à qui il a dédié son César cette année : "On s'est manqué durant la première partie de ma vie. Mes parents s'étaient séparés, leur relation était conflictuelle, et je passais un week-end sur deux chez lui. A 16 ans, comme on a le choix, j'ai arrêté de le voir (...) On a renoué et on s'est retrouvé. Après la cérémonie, il m'a envoyé un message (...) Je savait qu'en lui dédiant, cela le toucherait". De tendres confessions de la part de l'acteur, lui qui n'a pas l'habitude de s'exprimer sur sa vie privée.