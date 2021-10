Benoît Magimel, sa rupture avec Nikita Lespinasse : les addictions de l'acteur en cause

De nombreuses personnalités sont confrontées à des problèmes d'addictions. Propulsé à l'âge de 13 ans pour son rôle dans le succès La vie est un long fleuve tranquille, Benoit Magimel est tombé dans la drogue. Accro à la cocaïne, l'acteur a un temps été éloigné des plateaux de tournage et a perdu sa relation avec la mère de sa fille Djinina (10 ans).

Comme le rapportait une source restée anonyme à VSD en novembre 2017, la créatrice Nikita Lespinasse a quitté Benoit Magimel en raison de ses problèmes de drogue. "Elle a essayé de le faire décrocher et elle n'a pas réussi. Elle a culpabilisé, elle l'a quitté. Ça a été dur pour lui. Il avait déjà eu très mal lors de sa rupture avec Juliette Binoche", avait-elle relaté. Nikita Lespinasse avait quitté le comédien en 2014 après plusieurs années de relation.

Ce n'était pas la première fois que les problèmes d'addiction de Benoit Magimel avaient été évoqués. Le réalisateur avait choisi de faire confiance à l'acteur, malgré la maladie, pour son film Carbone. "Benoit a ces problèmes depuis longtemps. C'est un petit garçon, un mec ultra attachant et gentil, mais qui est devenu une star trop tôt. Sur le tournage on l'a encadré, je ne l'ai pas lâché. Aujourd'hui il est soigné, il a perdu 15 kilos et va revenir en pleine forme", défendait alors le cinéaste.

Un an avant la sortie du film, en 2016, Benoit Magimel avait été condamné pour avoir renversé une sexagénaire à Paris alors qu'il conduisait une voiture, sans permis. Des traces de cocaïne avaient alors été retrouvées. Il avait été de nouveau interpellé en 2017 à bord d'une voiture, en possession d'héroïne.