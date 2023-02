"Je faisais style" : Ramzy évoque la paternité sans filtre et avoue qu'il faisait passer sa carrière avant ses enfants

Ramzy Bédia est une figure incontournable du cinéma et de l'humour français. Que ce soit avec son comparse de toujours, le drôlissime Éric Judor ou désormais en solo, le comédien a toujours su faire rire le public autant qu'il a pu l'émouvoir. Et si ce brillant parcours artistique était loin d'être une évidence, il a su imposer son destin aux yeux du monde entier grâce à cette urgente soif de réussite. Quitte à parfois délaisser quelque peu ses proches, comme le racontait le journal Libération, dans un passionnant article consacré au comique de bientôt 51 ans dans son édition du 20 janvier 2023.

Le quotidien dressait alors un magnifique portrait de Ramzy Bédia, levant le voile autant sur le personnage que sur la personne derrière les apparences. Car son enfance difficile à Gennevilliers, dont il a fait une force d'un point de vue professionnel, lui a également laissé des traces dans sa vie personnelle. C'est notamment ce qui lui a inspiré son premier film en tant que réalisateur, Hibou, paru en 2016 et "injustement boudé" par le public d'après le média.

Ce n'était pas vrai

Ce désir ardent de gravir les marches de l'échelle sociale deux par deux a des conséquences. À force de se tuer à la tâche, Ramzy avait moins de temps à consacrer à sa famille. Si l'on savait qu'il avait eu quatre enfants de trois femmes différentes, on ignorait à quel point il a pu être présent pour eux. Le principal intéressé se confie. "Avant, j'étais trop en feu, dans ma carrière, le boulot, la vie. Je faisais style : 'Oh j'ai un enfant, c'est mignon, c'est ce qui compte le plus', mais ce n'était pas vrai", avance-t-il à ce sujet.