"Je suis à l'opposé" : Anne Parillaud évoque son rôle de maman de trois enfants, de rares confidences...

Interrogée par le Journal du dimanche, dans son édition du 16 janvier 2022, la comédienne Anne Parillaud a évoqué comment elle occupe son repos dominical. La star césarisée aujourd'hui âgée de 61 ans profite le plus possible de ce temps précieux pour le passer avec ses enfants.

Comme d'autres personnalités avant elle, Anne Parillaud a donc accepté de décrire ses dimanches. Et, chose rare, cela a donné lieu à quelques intimes confidences sur ses trois enfants Juliette Besson (35 ans, née de son histoire avec Luc Besson), Lou Allan (22 ans) et Théo Allan (19 ans, deux enfants issus de sa romance avec Mark Allan). La star de Nikita a assuré que, ce jour-là, le dress code était "pyjama pour tout le monde". Et d'ajouter : "C'est un jour où les modalités de la famille sont réévaluées, une sorte de vote général où toutes les propositions, anciennes nouvelles, sont débattues pour garantir l'harmonie entre nous. Ce qui donne matière à discussion, une confrontation d'idées et d'opinions !"

Anne Parillaud prend un véritable plaisir à avoir de longues discussions avec ses enfants, elle qui a été privée de parole avec ses parents quand elle était jeune. Ainsi, l'actrice et désormais romancière - elle a publié son premier livre intitulé Les Abusés (Éditions Robert Laffont) l'an dernier - précise : "Nous avions un déjeuner dominical, mais les enfants n'avaient pas la parole à table. Mes parents estimaient qu'un enfant n'avait rien à exprimer. Je suis à l'opposé. J'écoute les miens depuis qu'ils sont nés, chacun différemment (...) Mes trois enfants me rattachent au quotidien, à la réalité, ils m'ouvrent et me lient au monde."

Et, quand elle ne débat pas avec ses enfants, Anne Parillaud peut aussi avoir de beaux échanges avec son discret compagnon. En effet, elle partage sa vie avec un homme sur lequel elle garde le mystère. Interrogée par le magazine Paris Match en avril 2021, celle qui a partagé de belles histoires avec Alain Delon ou Jean-Michel Jarre, disait alors de son amoureux "qu'il n'est ni artiste ni connu".