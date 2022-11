"Je suis contre le coming out" : Louis (Star Academy) évoque sa sexualité et sa vision de l'amour

Cette année, la Star Academy a rouvert ses portes pour le plus grand bonheur des fans. La saison événement a rencontré beaucoup de succès et les 13 élèves sont d'ores et déjà rentrés dans le coeur du public. Louis a notamment fait sensation tout au long de l'aventure, se hissant jusqu'en finale du programme. S'il n'a pas remporté le trophée, au profit d'Anisha, le jeune homme de 20 ans peut être fier de son parcours, lors duquel il s'est distingué de part sa personnalité et sa sensibilité. Certaines de ses prestations, dont celle où il a dansé en talons hauts, ont même fait de lui une figure pour la communauté LGBTQI+.

Pour autant, jamais au cours des six semaines de Star Academy il ne s'est prononcé sur son orientation sexuelle. Contacté par le magazine Têtu, Louis a expliqué ne tout simplement pas y avoir réfléchi. "Je ne m'identifie pas, je ne réfléchis pas à ça et je n'ai jamais eu envie de me mettre une étiquette. Je soutiens l'amour, on est libre d'aimer qui on veut. Je n'ai jamais eu besoin de me catégoriser pour vivre ma vie, et je n'ai pas envie qu'une étiquette me définisse. Je suis une personne à part entière, et je suis très fier d'aimer comme j'aime", a-t-il confié.

J'ai juste décidé de vivre ma vie

Ainsi, n'attendez pas de sa part qu'il fasse un jour un coming out. Et pour cause, il y est contre ! "C'est très personnel, mais je fais partie de ceux qui sont contre le coming out. Pour moi, c'est tellement normal d'aimer que je ne vois pas pourquoi je devrais en parler pour me justifier de mes choix. J'ai juste décidé de vivre ma vie, et les gens qui sont capables de m'aimer savent l'accepter", a-t-il lancé sur le sujet.

Louis est d'ailleurs reconnaissant envers la production du programme phare de TF1 de ne pas l'avoir défini d'une quelconque manière. "La production ne m'a jamais parlé de ma sexualité. Ils m'ont pris tel que j'étais, et n'ont pas cherché à prendre quelqu'un qui correspondait forcément à une case", a-t-il souligné. Le meilleur ami d'Enola n'en reste pas moins un exemple pour toute une communauté. Ce qu'il accepte avec beaucoup d'honneur : "Je n'aurais jamais eu la prétention d'imaginer être un porte-parole, mais je suis très fier que ma visibilité ait servi à une meilleure acceptation et à une libération des pensées."