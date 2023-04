"L'irrespect n'a pas de limite": Sophie Tapie très remontée contre Netflix, son célèbre compagnon sportif s'en mêle

Mort le 3 octobre 2021, Bernard Tapie a laissé un grand vide dans le coeur de ses proches mais aussi dans la ville de Marseille, qu'il a habitée et aimée tant d'années. Un peu plus d'un an après son décès, Netflix a décidé de sortir une série dont l'ancien président de l'OM est la star. Un projet qui aurait pu être un bel hommage mais c'était sans compter sur la description faite par la plateforme sur Instagram, qui qualifie sans complexe l'ancien homme d'affaires "d'arnaqueur". Une honte pour la famille Tapie d'autant plus que Bernard aurait refusé de son vivant la création de cette série dans laquelle Laurent Laffite l'incarne.

Scandalisée par la promotion de cette série sur Instagram, Sophie Tapie, la fille du Boss, a poussé un violent coup de gueule sur Instagram s'estimant également victime de censure (son commentaire a effectivement été masqué par le compte Netflix).

"'Tapie l'arnaqueur', sachant qu'il avait verbalisé avant sa mort qu'il était contre cette série ... Comme quoi l'irrespect n'a pas de limite. Je suis d'autant plus choquée que la série est à l'initiative de Tristan Séguéla, une famille "amie" des Tapie depuis 40 ans..." a-t-elle écrit ajoutant dans sa story des captures d'écran de son commentaire masqué. Elle a d'ailleurs appelé à boycotter cette série.