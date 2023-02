"Les filles peuvent tout faire" : Anthony Delon papa aux anges avec Loup et Liv

Les journées d'Anthony Delon sont toujours bien remplies, que ce soit pour ses projets professionnels ou pour sa famille. L'acteur-entrepreneur met un point d'orgue à passer du temps de qualité avec sa progéniture et il en a dévoilé la preuve avec un instant dévoilé sur les réseaux sociaux. Il s'y montre plus serein et gourmand que jamais, au côté de l'une de ses filles.

"De retour du travail ! Brunch du dimanche avec les filles, fait par Loup", écrit Anthony Delon sur Instagram. Il ajoute le hashtag "les filles peuvent tout faire", lui qui est un papa ultrafier de ses grandes enfants. En effet, il est devenu père de Loup, il y a 27 ans et de Liv, il y a 21 ans avec Sophie Clérico.

Anthony Delon (58 ans) a bien le droit de s'octroyer une belle pause, lui qui croule sous les projets. Entre la promotion de son livre Entre chien et loup, son ouvrage sur le clan Delon publié en mars dernier aux éditions Le Cherche Midi, le documentaire qu'il termine sur sa regrettée maman Nathalie Delon, il a passé les dernières semaines qui viennent de s'écouler à l'autre bout de l'Europe. C'est en Roumanie, notamment dans la ville d'Oradea, qu'il s'affairait à mettre en boîte 21 Rubies, un thriller géopolitique et engagé signé Ciprian Mega, metteur en scène roumain sélectionné à Berlin et Moscou, rien que ça. Il partage l'affiche avec le grand Mickey Rourke.