"Nous avons bien été en couple" : Lucie Bernardoni a été avec un élève de la Star Ac... et ce n'est pas son mari !

Contre toute attente, Lucie Bernadoni a été en couple avec un autre candidat de la "Star Academy" que son époux Patrice Maktav. Même look rockeur et même allure que son mari, elle a d'ailleurs gardé des liens forts avec cet ex, qu'elle s'amuse à taquiner régulièrement sur Instagram.

La vengeance de Lucie Bernardoni ne s'est pas faite attendre. Vexée par Mathieu Johann, l'ancien candidat de la Star Academy avait posté plusieurs photographies "dossiers" de la coach vocale sur Instagram le 3 novembre 2022. "Puisqu'il paraît que Les Tuche 5 vont bientôt se tourner... On se proposait pour le casting, avec @luciebernardoni ! Puis elle a le vent en poupe. Voilà voilà... Les vieux dossiers quoi. #notrelulunationale #petitratpetitloup", pouvait-on lire en légende. Une publication qui n'avait pas du tout plu à Lucie, bien déterminée à balancer elle-aussi une photographie peu flatteuse de son ancien acolyte du château de Dammarie-Les-Lys. "Oh toi ..... tu vas en chier", avait-elle commenté.

Finalement, l'heure de la vengeance a sonné. Le 4 novembre 2022, la préparatrice aux primes de la Star Academy a dévoilé deux images de Mathieu Johann où il n'est (vraiment) pas à son avantage. L'ex de Clémence Castel apparaît ainsi sur une première image avec un doigt dans le nez ou bien faisant une grimace. "À l'attention de ce petit con de @mathieujohann... Il sait que je n'ai pas le temps de chercher mieux les vieux dossiers, mais comme il a balancé la pire photo de moi ces derniers jours, sur les réseaux, je me dis, qu'on peut commencer avec ces deux-là," écrit-elle en légende.

Amusée, elle dévoile une anecdote sur Mathieu Johann. Ils ont été en couple par le passé. "Et je précise aussi que nous avons bien été en couple il y a longtemps pendant 48h. Je devais avoir oublié mes lunettes, sinon j'aurais refusé, a-t-elle ainsi commenté. Ironique, elle ajoute : "Je reste dispo pour toutes vos demandes d'infos sur cette personne. Bisous. Lulu." Je reviens... Bientôt... Des clichés qui risquent d'engendrer une nouvelle guerre entre les deux ex puisque Mathieu Johann semble être de prêt à balancer des photographies supplémentaires de Lucie Bernadoni. Après tout, il estime avoir également le droit de se venger : "Ah d'accord ! Je ne savais pas qu'on pouvait tout se permettre... D'accord d'accord... Je reviens... Bientôt... " Un autre ancien élève de la Star Academy a réagi au post de Lucie Bernardoni, son mari Patrice Maktav. "Quel charisme ce mec", a-t-il commenté, en ce moquant de Mathieu Johann. Pour rappel, Lucie Bernadoni est mariée à Patrice Maktav. Le couple s'est uni le 23 octobre 2018. Très romantique, l'ancien candidat avait demandé sa main pour la seconde fois, le jour de ses 35 ans le 4 février 2022. Tous deux candidats dans la Star Academy, Lucie Bernadoni avait gardé le secret sur leur amour pendant près de 16 ans. Invitée dans l'émission Un Éclair de Guény de Maxime Guény sur Radio VL en 2020, elle avait évoqué pour la première fois leur histoire d'amour publiquement : "Tout ce qui s'est passé au château reste au château. C'était une belle histoire."