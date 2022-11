Lucie Bernardoni "tombée très amoureuse" dans la Star Academy : un secret bien gardé pendant 16 ans !

Cette année, TF1 a décidé de faire revivre la Star Academy avec une toute nouvelle saison, 21 ans après la première remportée par Jenifer et 14 ans après sa déprogrammation. Treize nouveaux élèves, dont trois ont déjà été éliminés, ont donc investi les lieux du célèbre château de Dammarie-les-Lys. Un lieu forcément plein de souvenirs pour Lucie Bernardoni qui y a logé elle aussi lors de sa saison en 2004, pour la saison 4 où elle a été finaliste face à Grégory Lemarchal.

À l'époque, la chanteuse n'était âgée que de 17 ans mais faisait déjà preuve d'une grande assurance et de beaucoup de rigueur. Cela ne l'a toutefois pas empêché de vivre une histoire amoureuse gardée secrète pendant pas moins de 16 ans. Ce n'est qu'en 2020, lors de son passage dans l'émission Un Éclair de Guény de Maxime Guény sur Radio VL qu'elle en parlait pour la première fois publiquement. Elle évoquait alors un véritable coup de foudre. "Tout ce qui s'est passé au château reste au château. C'était une belle histoire. Je ne dirai jamais avec qui mais oui, je suis tombée très amoureuse dans le château", avait-elle révélé.

Alors pour qui de Grégory Lemarchal, Mathieu Johann, Sofiane Tadjine, Jonathan Benamou, Harlem, Enrique Toyos, Sébastien Degut ou encore Gauthier Roubichou a-t-elle craqué ? Lucie Bernardoni n'en dira malheureusement pas plus. C'est en revanche avec un autre ancien star académicien qu'elle a fini par faire sa vie, à savoir Patrice Maktav (saison 1 en 2001).

Le couple s'est même marié en octobre 2018. "On doit se dire : 'C'est pas possible, c'est une mafia cette Star Ac.' Mais non non, j'ai rencontré mon mari, c'était mon ami pendant quatorze ans... On s'est perdu de vue, revu, reperdu de vue... Le tourbillon de la vie... Et en 2018, au bout de quelques jours il m'a dit : 'Je vais t'épouser maintenant que je t'ai retrouvée'. Sept mois après, en Ecosse, sur une falaise, on s'est mariés", avait-elle raconté. Une histoire qui ressemble à une véritable comédie romantique !

Rappelons que Lucie Bernardoni a fait son retour dans la Star Academy cette année en tant que répétitrice. Elle aide ainsi les élèves à se perfectionner en marge des primes diffusés chaque samedi soir sur TF1, comme celui attendu ce 5 novembre.